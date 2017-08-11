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Kocaeli'deki cinayet

- Derince'de, bir süredir çocuğunun evinde kalan eşini silahla öldüren zanlı tutuklandı

Kocaeli'deki cinayet

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir süredir ayrı yaşadığı eşini silahla öldüren kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çınarlı Mahallesi İlhan Sokak'ta, çocuğunun yanında kalan eşi Gülsime Ö'yü (51) silahla öldüren Nazım Ö'nün (59) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çelik yelek giydirilen şüpheli, Kocaeli Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Nazım Ö, tutuklandı.


- Olay

Nazım Ö. (59), dün akşam, bir süredir Derince Çınarlı Mahallesi'nde çocuğunun yanında kalan eşi Gülsime Ö'nün (51) yanına gitmişti. Burada çift arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Nazım Ö, silahla eşine 6 el ateş ederek olay yerinden kaçmıştı.

Komşuların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gülsime Ö. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamış, Nazım Ö. polis ekiplerince yakalanmıştı.

Burada ameliyata alınan Gülsime Ö, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne giden zanlı, teslim olmuştu.


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CinayetKocaeli
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