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Kocaeli'deki cinayet

- Gölcük ilçesindeki cinayeti azmettirdiği iddia edilen şüpheli yakalandı

Kocaeli'deki cinayet

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki cinayete ilişkin bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, 17 Temmuz'da Saraylı mevkisinde faaliyet gösteren bir alabalık tesisinde Turgut Aydın'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

Bu kapsamda cinayete azmettirdiği iddia edilen F.S, Gölcük ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada, şüphelinin evinde yapılan aramada, ruhsatsız silah, sahte sürücü belgesi ve sahte nüfus cüzdanı bulundu.

Saraylı mevkisinde faaliyet gösteren bir alabalık tesisinde 17 Temmuz'da, Y.A. ve Turgut Aydın arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Y.A. yanındaki tabancayla Aydın'a ateş ederek olay yerinden kaçmıştı.

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılan Turgut Aydın, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.


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Anahtar Kelimeler:
CinayetGölcük
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