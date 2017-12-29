Kocaeli'deki gasp iddiası

KOCAELİ (AA) - İzmit'te kendisini kadın olarak tanıtarak buluştuğu kişinin parasını ve cep telefonunu gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, parası ve cep telefonu gasbedilen T.S'nin şikayeti üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan S.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Savcılık sorgusunun ardından hakimliğe sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Sosyal paylaşım sitesi üzerinden açtığı sahte hesaptan kendisini kadın olarak tanıtan S.G. (21), burada tanıştığı Alikahya semtinde buluştuğu T.S'yi (28) darbederek, 200 lira ve cep telefonu gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Şüphelinin, ifadesinde suçunu kabul ettiği ve uyuşturucu alabilmek için bu yola başvurduğunu söylediği öğrenilmişti.