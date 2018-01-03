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Kocaeli'deki iş yerine silahlı saldırı

- Üzerinde başkası adına düzenlenmiş sahte sürücü belgesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı

Kocaeli'deki iş yerine silahlı saldırı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda, burada müşteri olarak bulunan kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çenesuyu Çınarlı Mahallesi Berat Sokak'ta 28 Aralık 2017'de Mustafa B'ye ait odun ve kömür satışı yapılan iş yerine tabancayla açılan ateş sonucu müşteri Mehmet Ali Ulukavak'ın yaralanması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda şüpheli U.A, üzerinde Ç.K. adına düzenlenmiş sahte sürücü belgesiyle Derince'de yakalandı.

U.A'nın yapılan üst aramasında ruhsatsız tabancayla 9 milimetre çaplı 2 fişek ele geçirildi.

Mustafa B. ile U.A. arasında alacak verecek meselesi bulunduğu, U.A'nın müşteki Mustafa B'den tehdit yoluyla para istediği, parayı alamayınca iş yerine tabancayla ateş ettiği öğrenildi.

Yine şüphelinin Derince'de kahvehane işleten B.G'yi de alacağı olduğu iddiasıyla darbedip tehdit ettiği belirtildi.

"Kasten yaralama, silahlı tehdit, ateşli silahla ateş etmek suretiyle mala zarar verme ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından hakkında işlem yapılan U.A, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.


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İş YeriKocaeliSilahlı Saldırı
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