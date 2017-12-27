Kocaeli'deki işçi eylemi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, çalıştıkları iş yerinden sendika üyesi oldukları için çıkarıldığını iddia eden bir grup işçi yürüyüş gerçekleştirdi.

Alınan bilgiye göre, İzmit ilçesinde soğuk haddeleme paslanmaz çelik üretilen fabrikadan toplu iş sözleşmesi talebinde bulunduklarını, sendika yetki belgelerinin geciktirildiğini ve sendika üyesi oldukları için işten çıkarıldıklarını öne sürülen işçiler, Ankara'ya doğru yürümek istedi.



Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içindeki fabrika önünde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve il yöneticileriyle görüşen Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu ve CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, sanayi bölgesi çıkışına kadar işçilerle yürüdü.

Burada açıklama yapan Milletvekili Hürriyet, işçilerin bu kentin çocukları olduğunu belirterek, onların hak ve hukuklarını korumanın herkesin sorumluluğu olduğunu söyledi.

İşçilerin, haklarını alana kadar yanlarında olacaklarını ifade eden Hürriyet, önce yetkilerini almalarını sağlayacaklarını, sonra da işlerine dönene kadar mücadele edeceklerini kaydetti.

Serdaroğlu da sendikalarının örgütlü olduğu hiçbir iş yerinde 43 gündür yetki yazılarının geciktirilmediğini anlatarak, 43 gündür sendika çoğunluk yazısının gönderilmediğini aktardı.

Çalışan 80'in üzerinde işçinin işten çıkarıldığını belirten Serdaroğlu, "43 gündür bir sendikanın yetkisi gönderilmiyorsa bu yasa dışıdır. 30 saniyelik iş, basacaklar enter tuşuna, alacaklar çıktısını, atacaklar imzayı gönderecekler. Bu kadar basit. E-devlet sistemiyle bu fabrikada sendikamızın kaç üyesi olduğunu görebiliyoruz. Burada bizim çoğunluğumuz var." şeklinde konuştu.

Serdaroğlu, "Cuma gününe kadar iş yerinin işlemlerinin tamamlanacağı" sözünü aldıklarını ifade ederek, yetki gönderilmezse salı günü saat 11.00'de fabrikalardaki üyelerini de buraya getirerek yürüyüş gerçekleştireceklerini aktardı.

Konuşmaların ardından aralarında Hürriyet, Serdaroğlu, CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve işçilerin de bulunduğu grup dağıldı.



