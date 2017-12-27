Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aylin Ünver Noi Mehmet Akif Ersoy Meltem Ersoy
En iyi cam şişeyi üretiyor
En iyi cam şişeyi üretiyor
İndirimli bilet kampanyası
İndirimli bilet kampanyası
Fiyatı inişe geçti
Fiyatı inişe geçti
Yurt dışında atağa geçecek
Yurt dışında atağa geçecek
Milyon dolarlık eğlence
Milyon dolarlık eğlence

Kocaeli'deki işçi eylemi

- Paslanmaz çelik üretilen fabrikadan sendika üyesi oldukları için çıkarıldığını iddia eden bir grup işçi eylem yaptı

Kocaeli'deki işçi eylemi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, çalıştıkları iş yerinden sendika üyesi oldukları için çıkarıldığını iddia eden bir grup işçi yürüyüş gerçekleştirdi.

Alınan bilgiye göre, İzmit ilçesinde soğuk haddeleme paslanmaz çelik üretilen fabrikadan toplu iş sözleşmesi talebinde bulunduklarını, sendika yetki belgelerinin geciktirildiğini ve sendika üyesi oldukları için işten çıkarıldıklarını öne sürülen işçiler, Ankara'ya doğru yürümek istedi.

Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içindeki fabrika önünde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve il yöneticileriyle görüşen Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu ve CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, sanayi bölgesi çıkışına kadar işçilerle yürüdü.

Burada açıklama yapan Milletvekili Hürriyet, işçilerin bu kentin çocukları olduğunu belirterek, onların hak ve hukuklarını korumanın herkesin sorumluluğu olduğunu söyledi.

İşçilerin, haklarını alana kadar yanlarında olacaklarını ifade eden Hürriyet, önce yetkilerini almalarını sağlayacaklarını, sonra da işlerine dönene kadar mücadele edeceklerini kaydetti.

Serdaroğlu da sendikalarının örgütlü olduğu hiçbir iş yerinde 43 gündür yetki yazılarının geciktirilmediğini anlatarak, 43 gündür sendika çoğunluk yazısının gönderilmediğini aktardı.

Çalışan 80'in üzerinde işçinin işten çıkarıldığını belirten Serdaroğlu, "43 gündür bir sendikanın yetkisi gönderilmiyorsa bu yasa dışıdır. 30 saniyelik iş, basacaklar enter tuşuna, alacaklar çıktısını, atacaklar imzayı gönderecekler. Bu kadar basit. E-devlet sistemiyle bu fabrikada sendikamızın kaç üyesi olduğunu görebiliyoruz. Burada bizim çoğunluğumuz var." şeklinde konuştu.

Serdaroğlu, "Cuma gününe kadar iş yerinin işlemlerinin tamamlanacağı" sözünü aldıklarını ifade ederek, yetki gönderilmezse salı günü saat 11.00'de fabrikalardaki üyelerini de buraya getirerek yürüyüş gerçekleştireceklerini aktardı.

Konuşmaların ardından aralarında Hürriyet, Serdaroğlu, CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve işçilerin de bulunduğu grup dağıldı.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
EylemIşçiIşçi EylemiİzmitKocaeli
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5