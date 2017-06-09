Kocaeli'deki organize suç örgütü operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişi adliyeye getirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, suç örgütüne üye olmak, kurulan örgüt adına suç işlemek, örgüt kapsamında haksız ekonomik çıkar elde etmek, nitelikli yağma ve tehdit" suçlarını işlediği iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Oktay Öztürk, adliyeye sevk edilirken görüntü alan basın mensuplarına "Bana komplo kurdular." dedi.



2 Haziran'da gözaltına alınan 9 kişinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, 2 adet 340 bin lira meblağlı banka çeki, 3 adet 277 bin lira meblağlı borç senedi, değişik meblağlarda banka çeki fotokopileri ve çeşitli evraklar ele geçirilmişti.

Daha önce adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden biri tutuklanmış, diğer şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.







