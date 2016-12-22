Kocaeli'deki taksici cinayeti

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valiliğince alınan taksi, 19 Kasım'da ölü bulunan taksici Halil Güney'in ailesine verildi.

Güney'in çalıştığı taksi durağında düzenlenen teslim töreninde konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Gölcüklü Piyade Binbaşı Bülent Albayrak dahil bütün şehitlere rahmet diledi.

Ülkenin birlik ve beraberliği için süren mücadelede şehit olanların hiçbir zaman unutulmayacağını ifade eden Güzeloğlu, onların milletin gönlünde sonsuza kadar yaşayacağını söyledi.

Güzeloğlu, ölü bulunan taksici Güney'in ailesinin kendilerine emanet olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Devlet olarak insanımızın ve esnafımızın yanında olduğumuzu, bu noktada sorumluluklarımızı yerine getirme kararlılığında olduğumuzu belirtmiştim. Durağı ziyaretimizde 2 konuda söz vermiştik. Birincisi, olayla ilgili İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından başarılı operasyon sonucu katiller yakalandı ve adalete teslim edildi. İkincisi, kardeşimizin geride bıraktığı ailesinin hayatını sürdürecek gelir noktasında, bir araç alınarak aynı taksi durağında kendilerine gelir kaynağı olmasıydı."

Yılbaşı öncesi aileye taksiyi teslim etme konusunda söz verdiklerini aktaran Güzeloğlu, aracın aileye gelir sağlaması için faaliyete geçeceğini aktardı.

Güzeloğlu, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin kampanyasından bağımsız olarak alınan arabayı teslim edeceklerini belirterek şunları söyledi:

"Ailemiz, inşallah bundan sonraki hayatlarında başka bir üzüntüyle karşılaşmazlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir büyük devlet olarak insanına, esnafına, zorda, darda olan herkese sahip çıkma sorumluluğundadır. Bugün de bunu yerine getirmenin mutluluğu içindeyiz. Kocaeli, Türkiye'nin en huzurlu ve güvenli illerinden biridir. Şüphesiz böylesi bir cinayet bizi çok üzmüştür. Şu bilinmeli ki hiçbir suçlu cezasız kalmaz ve adalete de teslim edildi."

- Toplanan para, aileye verilecek

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Kaya da kendilerinin taksici Güney'in ailesi için yardım kampanyası başlattıklarını anımsatarak kampanyanın yavaş ilerlemesi üzerine Vali Güzeloğlu'nun taksiyi alarak aileye tahsis ettiğini söyledi.

Başlattıkları kampanyada 6 bin 856 lira toplandığına işaret eden Kaya, "Bundan sonra arkadaşlarımız ne kadar yardım eder bilmiyorum ancak arabayı Sayın Valimiz aldığı için toplanan parayla arabayı taksi rengine çevireceğiz. Diğer masrafları da yaparak toplanan parayı banka üzerinden aileye teslim edeceğiz." diye konuştu.

Güney'in eşi Hacer Güney de oğullarının taksici olmasını istemediğini, okuyarak farklı bir meslek sahibi olacağını dile getirdi.



Konuşmaların ardından Vali Güzeloğlu, Güney'in eşi Hacer Güney'e aracın ruhsat ve anahtarını teslim etti.

Kocaeli Şoförler ve Otomobilciler Odasınca taksici Güney'in 3 oğluna burs verileceği açıklandı.

- Olay

Kocaeli'de müşteri almak için çalıştığı duraktan ayrıldıktan sonra kendisine ulaşılamayan Halil Güney, 19 Kasım'da Derince ilçesinde ölü bulunmuştu. Yapılan incelemede, Güney'in karnından pompalı tüfekle ateş edilerek vurulduğu belirlenmişti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, cinayetle ilgili İzmit ve Derince'de farklı adreslere düzenlenen operasyonda şüpheliler Gökhan Y, M.Y, M.T. ve G.K'yi gözaltına almıştı. Adliyeye çıkartılan zanlılardan Gökhan Y. tutuklanmış, 3 kişi ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmıştı.