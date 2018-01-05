Kocaeli'deki trafik kazası güvenlik kamerasında

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tatlıkuyu Mahallesi Tatlıkuyu Caddesi 1313. Sokak'ta 41 YM 224 plakalı otomobiliyle ilerleyen S.E, karşıya geçmeye çalışan bir kişiye çarpmamak için ani manevra yaptı. S.E'nin otomobili, bu sırada yan yoldan gelen M.A. idaresindeki 41 TN 072 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, S.E'nin otomobilinde bulunan 2 yaşındaki oğlu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından yaralanan çocuğu Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bu arada, kaza anı bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayıtlarda, yolun karşısına geçmek isteyen kişinin otomobilin çarpmasından kıl payı kurtulması, iki aracın çarpışması, sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi ve yaralanan çocuğun ambulansa alınması yer alıyor.



