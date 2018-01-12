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Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonu

- Araçlarında 111 kilogram eroin ele geçirilen baba ve 2 çocuğu adliyeye çıkarıldı

Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de 111 kilogram eroin ele geçirilen hafif ticari aracın sürücüsü ile 2 çocuğu adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün Anadolu otoyolunda durdurulan hafif ticari araçta 111 kilogram eroin ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan sürücü M.L.Ç. ile çocukları A.Ç. ve A.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine dün harekete geçen polis ekipleri, plakasını belirledikleri hafif ticari aracı, Anadolu otoyolunun Kocaeli geçişinde durdurmuş, araçta yapılan aramada 210 paket halinde 111 kilogram eroin ele geçirmişti.

Sürücü M.L.Ç, eşi ve 1 yaşındaki bebeğiyle birlikte diğer çocukları A.Ç. ve A.Ç. gözaltına alınmış, anne ve bebeği savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.


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KocaeliUyuşturucu Operasyonu
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