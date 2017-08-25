Kocaeli'den Suriye'ye 6 tır gıda yardımı

KOCAELİ (AA) - Türk Kızılay'ı ile AK Parti Darıca İlçe Başkanlığınca düzenlenen yardım kampanyası kapsamında toplanan 6 tır gıda malzemesi, Suriye'ye gönderildi.

Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım, tören öncesi, yardımların bundan sonra da süreceğini, bayram sonrasında da yardım malzemesi bulunan 6 tırın bölgeye gönderileceğini kaydetti.

Türk milletinin 5,5 yıldır Suriye'deki insanlık dramını gördüğünü anlatan Yıldırım, "Elimizden geldiğince oradaki acıları dindirmek için ne kadar katkımız olursa olsun cansiparane bir şekilde milletimizle, devletimizle el ele vererek, yardımcı oluyoruz." dedi.

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak da yardımların birlik ve beraberliğin en güzel örneği olduğunu söyledi.

Türk halkının herkese kucak açacak güçte olduğunu ifade eden Karabacak, "Mülteci durumda olan çocukların, kadınların, yaşlıların, sakatların temel ihtiyaçlarını karşılamak bizim en tabii görevlerimiz arasındadır. Destek veren herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Darıca Müftüsü Muharrem Bilgiç'in duasının ardından yardım tırları yola çıktı.











