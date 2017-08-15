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Kocaeli'nin yer hareketleri 'kayıt' altında

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde ağır yıkımın yaşandığı Kocaeli'de kurulan 30 deprem kayıt istasyonundan elde edilen verilerle deprem haritaları ve master planlar hazırlanıyor, riskli alanlar takip ediliyor.

Kocaeli'nin yer hareketleri 'kayıt' altında

KOCAELİ (AA) - ŞENGÜL OYMAK - 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde en ağır yıkımın yaşandığı Kocaeli'de Büyükşehir Belediyesince farklı noktalara kurulan 30 deprem kayıt istasyonundan elde edilen verilerle, deprem haritaları ve master planlar hazırlanıyor, riskli alanlar izleniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Zemin ve Deprem İnceleme Şube Müdürlüğü Sismoloji ve Deprem Eğitim Merkezi Şefi Jeoloji Mühendisi Nezir Mavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AFAD ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ortaklaşa yürüttüğü "Kocaeli Yerel Deprem Kayıt Ağı"nın 2007 yılından bu yana Türkiye Kuvvetli Yer Hareketi Gözlem Ağı'na (KOC-NET) bağlı olarak hizmet verdiğini söyledi.

Bölgede meydana gelen depremlerin anlık olarak izlenmesi, elde edilen verilerin çözümlenmesi, arşivlenmesi ve veri tabanının oluşturulması, depreme dayanıklı yapı tekniklerinin geliştirilmesi, deprem risk haritalarının hazırlanması ile şehir planlamasında kullanılması amacıyla belediye sınırları içerisinde 30 kuvvetli yer hareketi istasyonu kurulduğunu aktaran Mavi, bu istasyonlar sayesinde Kocaeli Yerel Deprem Kayıt Ağı oluşturulduğunu dile getirdi.

"Veriler sayesinde değişik deprem senaryoları üretiyoruz"

Mavi, elde edilen veriler sayesinde değişik deprem senaryoları ürettiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Yaptığımız bu çalışmayla hem AFAD'a destek oluyoruz hem de ortaklaşa eğitim çalışmaları yapıyoruz. 2007 yılından beri aldığımız bu kayıtlarla deprem haritalarını, deprem master planlarını, elimizde oluşabilecek deprem yıkım alanlarını tespit ediyoruz. 'Zemininiz Ne Kadar Sağlam?' uygulamasıyla verileri vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Vatandaşlarımız, ev yaparken, bir yerden ev satın alırken, bu bilgilerden faydalanıyor. Bazı önemli sanayi kuruluşlarında da konumlandırdığımız bu cihazlarla aynı zamanda, bina ve zemin ilişkilerini de inceleyebiliyoruz."


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17 AğustosKocaeliMarmara DepremiTürkiyeYerel Deprem Kayıt Ağı
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