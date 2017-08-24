Kocakurt Barajı ile 28 bin dekar arazi suya kavuşacak

SİVAS (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün Sivas’ta inşa ettiği Kocakurt Barajı'nın tamamlanması ve sulama projesinin devreye alınmasıyla bölgede 28 bin 310 dekar alanın suya kavuşacağı bildirildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas'ın Kangal ilçesinde yapımı süren Kocakurt Barajı inşaatında yüzde 84, sulama projesinde yüzde 35 fiziki gerçekleşme sağlandı. Temelden 30 metre yükseklikte inşa edilen barajda çalışmalar bütün hızıyla sürüyor.

Kocakurt Barajı ve sulamasının tamamlanmasıyla yörede 28 bin 310 dekar zirai alan modern sulama sistemine kavuşacak. 60 milyon 129 bin lira yatırım bedeliyle inşa edilen barajla sulama alanında dekar başına 480 lira ilave gelir artışı sağlanacak. Ülke ekonomisine yıllık 12 milyon 226 bin lira katkı sağlaması beklenen barajın, yıl sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ülkedeki su kaynaklarının etkin yönetimini sağlamak için yatırımları sürdürdüklerini belirtti.

Sivas'ta inşasına devam edilen Kocakurt Barajı'nın da bu projelerden biri olduğunu aktaran Eroğlu, "Barajı ve sulama projesini en kısa sürede tamamlayarak Sivaslı çiftçilerimizin hizmetine sunacağız. Projenin tamamlanmasıyla bölgede tarıma dayalı sanayi gelişecek, böylece bölge halkının sosyoekonomik olarak gelişim göstermesine olanak sağlanacak ve refah düzeyi artacak." değerlendirmesinde bulundu.