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Kocaman Palamut Halka Muğla BİM’de!  

Türkiye’nin bereketli denizlerindeki balıkları dünyanın dört bir yanıyla buluşturan Kocaman Balıkçılık, halka halka paketlediği palamut balığıyla Muğla’daki tüm BİM marketlerinin raflarındaki yerini aldı.  

Kocaman Palamut Halka Muğla BİM’de!  
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En taze ürünleri dondurarak ya da marine ederek paketleyen Kocaman Balıkçılık, ürünlerinin çeşitliliğiyle deniz ürünü severleri eşsiz lezzetlerle buluşturuyor.
 
Ürünlerin markette satılması ise denizden gelen lezzetlere ulaşımı kolaylaştırıyor. Bu bakış açısıyla denizlerimizden çıkan en lezzetli balıklardan biri olan palamut balığını halka halka paketleyen Kocaman Balıkçılık, bu geleneksel lezzeti Muğla’daki tüm BİM marketlerde lezzet severlerle buluşturuyor.

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Anahtar Kelimeler:
BİMKocaman Balıkçılık
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