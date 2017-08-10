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Kocası tarafından vurulan kadın öldü

- Kocaeli'de bir kadın, tartıştığı eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü

Kocası tarafından vurulan kadın öldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir kadın, tartıştığı kocası tarafından vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çınarlı Mahallesi İlhan Sokak'ta ikamet eden ve çocuğunun yanında kalan Gülsime Ö, (51), bir süredir ayrı yaşadığı ve konuşmak için evine gelen kocası Nazım Ö, (59) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Nazım Ö, silahla eşine 6 el ateş ederek, olay yerinden kaçtı.

Komşuların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gülsime Ö,'yü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada ameliyata alınan Gülsime Ö, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne giden zanlı, teslim oldu.

Gülsime Ö'nün ev sahibesi Nazmiye Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, alt kattan sesler duyduğunu, önce silah sesi olduğunu anlamadığını belirterek, "Balkona çıktım. Karşı evdeki komşum, 'sizin evden silahlı biri çıktı. İnip bakar mısın' dedi. Ben de indim baktım, kapı açıktı. Yerde hanım yatıyordu. O sırada oğlum uyuyordu, uyandırdım, 'aşağıda bir şeyler olmuş, in bak' dedim. Sonra oğlum polisi aradı. Başka bir şey görmedim." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
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