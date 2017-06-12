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Kocasını yaralayıp hayatına son verdi

- Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir kadının, tabancayla eşini yaraladıktan sonra yaşamına son verdiği iddia edildi

Kocasını yaralayıp hayatına son verdi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaklaşık 1 ay önce evlendiği eşini tabancayla yaraladığı iddia edilen kadının, aynı silahla yaşamına son verdiği öne sürüldü.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Şarköy'de Hatice İ. (20), bir tünel inşaatında çalışan ve vardiyadan eve gelen kocası Rahmi İ'yi (35), henüz belirlenemeyen nedenle tabancayla başından yaraladı. Hatice İ. ardından aynı tabancayla yaşamına son verdi.

Olay sırasında evde misafirlikte olan kadının anne ve babasının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Hatice İ'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Rahmi İ, kaldırıldığı Suşehri Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Hatice İ'nin cenazesi, incelemeden sonra Suşehri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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IntiharSilahla YaralamaSivasSuşehri
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