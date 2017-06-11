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Kocasıyla tartıştı kendisini bıçakladı

- Adana'da, eşiyle tartışan ve kendisini bıçakla yaralayan kadın ameliyata alındı

Kocasıyla tartıştı kendisini bıçakladı

ADANA (AA) - Adana'da, eşiyle tartışan kadın kendisini bıçakladı.

Alınan bilgiye göre, Melike Bayrak (27) ile kocası Levent Bayrak (33), Melike Bayrak'ın eşinin telefonlarına cevap vermediği gerekçesiyle tartışı. Bu sırada Melike Bayrak, elindeki bıçakla kendisini yaraladı.

Ekmek fırının işlettiği belirtilen Levent Bayrak, kan kaybeden eşini 01 NG 338 plakalı hafif ticari araçla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Acil serviste ilk müdahalesi yapılan ve güzellik merkezi işlettiği öğrenilen kadının ameliyata alındığı bildirildi.

Kocanın ifadesine başvuran ekiplerin çalışması sürüyor.

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AdanaKarı Koca Tartışma
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