Koçhisar Barajı Sulaması Projesi'nde arazilere su verilmeye başlandı

ANKARA (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Murat Acu, Çorum'daki Koçhisar Barajı Sulaması Projesi çalışmalarının hızla sürdürüldüğünü belirterek, bu kapsamında 14 bin 530 dekarlık 1. kısım arazilere su verilmeye başlandığını bildirdi.

Acu, yaptığı yazılı açıklamada, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun talimatıyla başlatılan ve büyük sulama projeleri alanları dışındaki kırsal kesimlerde, kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanmasının hedeflendiği "GÖLSU Projesi" kapsamında, Çorum ilinde yapılan çalışmaları aktardı.

Orta Anadolu Gelişim Projesi (ORTAGEP) kapsamında bulunan Çorum'da, 2003-2019 arasında tamamlanan ve tamamlanacak projeler ile 367 bin 950 dekar zirai alanın sulamaya açılacağını belirten Acu, "Sulamaya açılan alanlardan 623 milyon 632 bin lira gelir artışı, 99 yerleşim yerinin ve 20 bin dekar arazinin taşkınlardan korunması, HES'lerin kurulu gücünün 366,27 megavata çıkarılması ve 1,2 milyar kilowatsaat yıllık hidroelektrik enerjisi üretimi hedeflenmektedir. " ifadelerini kullandı.

- "Yılda 77 milyon lira zirai gelir artışı hedefleniyor"

Bu kapsamda, Çorum'un en büyük sulama projesi, Koçhisar Barajı Sulaması kapsamında çalışmaların hızla devam ettiğini bildiren Acu, "Bölgedeki münbit toprakları su ile buluşturacak proje kapsamında 14 bin 530 dekarlık 1. kısım arazilere su verilmeye başlandı." bilgisini verdi.

Acu, projenin toplam sulama alanının 118 bin 350 dekar olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bunun 75 bin 670 dekarı cazibeli, kalan 42 bin 680 dekarı ise pompaj sistemiyle sulanacaktır. Proje kapsamında toplam 184 bin 88 metre boru döşendi, 876 sanat yapısı, bir pompa istasyonu binası, bir basma havuzu ve karayolu geçişi için 3 yatay sondaj tamamlandı. Çorum'daki en büyük sulama projesi olan Koçhisar Barajı Sulaması Projesi hayata geçtiğinde Çorum tarım alanında büyük bir atılım gerçekleştirerek, yılda 77 milyon lira zirai gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir. "