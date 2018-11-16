Koçsistem'e MarCom Awards'tan 7 ödül

İSTANBUL (AA) - KoçSistem, pazarlama dünyasında prestiji ile tanınan ve bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Uluslararası MarCom Ödülleri'nin 7'sine birden layık görüldü.

KoçSistem'den yapılan açıklamaya göre, yenilikçi ürün ve servisleriyle şirketlere rekabet avantajı ve verimlilik kazandıran KoçSistem, Geleceği Keşfet marka söylemi ile ödüllerine yenilerini eklemeye devam ediyor.

KoçSistem, Pazarlama İletişimi Profesyonelleri Derneği (AMCP) tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen MarCom Ödülleri'nde 2 platin, 4 altın ve 1 de Onur Ödülü kazandı. KoçSistem, toplamda 7 ödüle birden layık görüldü.

- "Geleceği Keşfet!" ve RPA'ye platin ödül

Her geçen gün üretkenliğini arttırarak teknoloji dünyasının sınırlarını genişleten KoçSistem, yeni marka söyleminden yola çıkarak hazırladığı Geleceği Keşfet lansmanı ile "Yeniden Markalama" kategorisinde platin ödül aldı.

KoçSistem’in platin ödül kategorisinde aldığı bir diğer ödül ise "Video/İçerik" dalında şirketin robotik teknolojilerinin tanıtıldığı RPA ürün videosu oldu. KoçSistem'in Dijital İş Gücü (RPA- Robotic Process Automation) ismini verdiği yüzde 200 verimlilik artışı sağlayan yazılım robotları, KoçSistem Veri Merkezi’nde rutin işleri hızlı, verimli, hatasız ve düşük maliyet ile yapabiliyor.

- KoçSistem altın ödüllerini dörtledi

KoçSistem, yeni nesil girişimcilik platformu Techsquare web sitesi ile "Girişimcilik Web Sitesi" kategorisinde altın ödül kazandı. Yeni marka söylemi ile dinamikleşen ve daha çok kullanıcının erişim gösterdiği KoçSistem’in resmi web sitesi ise "Yeniden Tasarım" ve "B2B Web Sitesi" kategorilerinde altın ödülün sahibi oldu.

Yanı sıra KoçSistem’in haber kaynaklarına, görev yönetimi ve etkinliklere, mesajlaşma ve dosya paylaşımına tek bir noktadan ve her yerden erişim olanağı sağlayan dijital iş birliği platformunun tanıtıldığı Businessline Workplace broşürü de "Basılı Mecra" kategorisinde altın ödüle layık görüldü.

Yenilikçi portföyü ile dijitalleşme yolundaki müşterilerine yol arkadaşlığı eden KoçSistem, bu süreci kolaylaştırmak için sunduğu Businessline Workplace sayfa tasarımı ile "Açılış Sayfası" kategorisinde Onur Ödülü aldı.