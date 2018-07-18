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Koçtaş Kart ile indirimler başlıyor

- Koçtaş, gelenekselleşen "İndirimin Kralı" kampanyası ile yaşam alanlarına yenilik katmak isteyenlere yüzlerce üründe indirimler sunuyor

Koçtaş Kart ile indirimler başlıyor

İSTANBUL (AA) - Koçtaş, gelenekselleşen "İndirimin Kralı" kampanyası ile yaşam alanlarına yenilik katmak isteyenlere yüzlerce üründe indirim sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Koçtaş, yılın en büyük indirim kampanyası olan "İndirimin Kralı" ile yüzlerce ürünü ayrıcalıklı fiyatlarla sunuyor. 19 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacak kampanya ile yaşam alanlarını güzelleştirecek ürünleri ve hayatı kolaylaştıracak çözüm önerileri büyük indirimlerle tüketicilerle buluşuyor.

Koçtaş, büyük indirimlerin yanı sıra 4 al 3 öde kampanyasıyla da dikkati çekiyor. Koçtaş’ta satışa sunulan Bianca 65 cm banyo dolabı 329,90 TL yerine 279,90 TL’lik, Serel Friendly kanalsız duvara sıfır klozet, rezervuar ve iç takımdan oluşan set 649,90 TL yerine 499,90 TL’lik, Magna duş teknesi buzlu cam kabin dahil 549,90 TL yerine 429,90 TL’lik, ECA Niobe lavabo bataryası 239,90 TL yerine 199,90 TL’lik "İndirimin Kralı" kampanyasına özel fiyatlarıyla da müşterisiyle buluşuyor.


- Bahçe ve balkonlar Koçtaş ile renkleniyor


Koçtaş indirim kampanyası kapsamında yaşadığı alanlara keyif katmak isteyenleri binlerce çeşit bahçe ve balkon ürünleriyle birlikte pratik çözümler sunuyor. Bahçe ve balkonları güzelleştirmek isteyenler için Blooma Aland oval masa bin 299 TL yerine 999 TL’den, ikili koltuk ve tekli koltuğun yanı sıra minder ve açılabilir sehpadan oluşan Sakar oturma takımı 2 bin 999 TL yerine bin 999 TL’den, 2 tekli, 1 ikili ve 1 cam sehpadan oluşan Melake set 2 bin 999 TL yerine 2 bin 299 TL’den, Bosch çim biçme makinesi ve çim kesme makinesinden oluşan set bin 99 TL yerine 869 TL’den, sensörlü aşağı bakan aplik 49,99 TL yerine 39,99 TL’den, Blooma Killington kömürlü mangal 149,90 TL yerine 119,90 TL’den Koçtaş mağazalarındaki yerini alıyor.


- Soğutma çözümleri Koçtaş’ta


Yaz sıcaklarına karşı en iyi çözümler sunan Koçtaş’ta, Blyss Inverter klima montaj dahil 12 taksit avantajıyla bin 999 TL yerine bin 749 TL’lik, tavan vantilatörü 179,90 TL yerine 169,90 TL’lik, krom duvar tipi vantilatör 329,90 TL yerine 309,90TL’lik, metal yer tipi vantilatör 219,90 TL yerine 189,90 TL’lik ayrıcalıklı fiyatıyla satışa sunuluyor.Birbirinden şık ve kullanışlı her stil, renk ve mekan büyüklüğüne hitap edecek geniş ürün seçeneğinde, indirimlerden yararlanmak için Koçtaş Kart ile Koçtaş mağazası veya "koctas.com.tr" ziyaret edilebiliyor.


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Anahtar Kelimeler:
IndirimKOÇTAŞKoçtaş Kart
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