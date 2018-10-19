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Koçtaş kolileri "Kendin Yap" fikirleriyle dönüşüyor

- Koçtaş, müşterilerine evlerindeki malzemelerinin yanı sıra Koçtaş kolilerini de dönüştürerek hem tasarruf etmelerini sağlayacak hem de yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak birçok "Kendin Yap" fikri sunuyor

Koçtaş kolileri
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İSTANBUL (AA) - Koçtaş, müşterilerine evlerindeki malzemelerinin yanı sıra Koçtaş kolilerini de dönüştürerek hem tasarruf etmelerini sağlayacak hem de yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak birçok "Kendin Yap" fikri sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Koçtaş, "Atmak yerine dönüştür" anlayışıyla, "koctas.com.tr" üzerinden verilen siparişlerde, ürünlerin geldiği kolileri dönüşebilecek şekilde yeniden tasarladı.

Koçtaş, boş kolilerin nereye konacağı ve nasıl kullanılacağı konusunda düşünmeye son veriyor. Bu kolilerle müşterilerine hem tasarruf etmelerini sağlayacak hem de yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak birçok "Kendin Yap" fikri sunan Koçtaş, artık kullanılmayan kolileri de yaşayan nesnelere dönüştürüyor. Koçtaş kolileri, çocukları ile birlikte aktivite yapmak isteyen ebeveynler için de eğlenceli bir seçenek olacak.

Kolilerden kedi evi, çekmece içi düzenleyici, dekoratif kutu ve çocuklar için eğlence kutusu gibi pek çok farklı ürünü tasarlamak oldukça kolay oluyor. Özellikle, havaların soğumaya başladığı bugünlerde Koçtaş kolilerini "Kendin Yap" önerisiyle kedi evine dönüştürerek sokak hayvanları için sıcak bir alan yaratmak "#güzelfikir" olarak sunuluyor.

Koçtaş, aynı zamanda, kolilerin üzerindeki esprili mesajlarla da yüzleri güldürüyor. Tüketiciler, kolilerin üzerindeki QR kodu ile Koçtaş’taki alışveriş deneyimlerini puanlayabiliyor.

Çok daha fazla "Kendin Yap" önerisi ve yepyeni fikirler için "blog.koctas.com.tr" ve sosyal medya adresleri takip edilebiliyor.


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Anahtar Kelimeler:
"Kendin Yap"KOÇTAŞ
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