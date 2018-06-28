Koçtaş, ustalar ile müşterileri buluşturduğu

İSTANBUL (AA) - Koçtaş, ustalar ile müşterileri buluşturan mobil uygulaması "Ustabilir"i tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Koçtaş, yaşam alanlarının güzelleşmesinde çok önemli bir rol üstlenen ustalar için birbirinden avantajlı fırsatlar sunuyor.

"Ustalar Koçtaş’ta Kazanır" mottosuyla hareket eden Koçtaş, Usta Kartlılara Koçtaş ve Koçtaş Fix mağazalarında özel indirimler, çeşitli markalarda birçok fırsat ve ustalara özel ayrıcalıklar sağlıyor. Hayata geçirdiği "Ustabilir" uygulamasıyla da müşterilere direkt ulaşma imkanı sunuyor.





- "Ustabilir" ile işinin ehli ustalara ulaşmak artık çok kolay





Koçtaş, ustalar ile tadilat yaptırmak ve evini yenilemek isteyenleri buluşturan, kullanıcı dostu yepyeni bir mobil uygulama olan "Ustabilir"i hayata geçirdi."Ustabilir" uygulaması, Koçtaş müşterilerinin yanında evini yenilemek isteyen herkesin kullanımına açık bulunuyor. Ücretsiz bir uygulama olan Ustabilir’de kullanıcılar, ihtiyaç duydukları hizmet ile ilgili bulunduğu bölgedeki ustaları kolaylıkla filtreleyebiliyor, aradığı ustayı yorum, sertifika ve puanı üzerinden değerlendirebiliyor.

IOS ve Android platformları üzerinden kullanıcılar ile buluşan uygulama, ilk olarak İstanbul’da devreye alındı. Tüketicilerin hayatını kolaylaştıracak olan bu uygulama yakında tüm Türkiye’de yaygınlaşacak.





- “Ustalarımıza birçok avantaj sağlamak için durmadan çalışıyoruz”





Açıklamada görüşlerine yer verilen Koçtaş Genel Müdürü Alp Önder Özpamukçu, Koçtaş Usta Kartlı 30 bine yakın usta olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Ev güzelleştirme sürecinin en önemli aşamalarından biri tadilattır ve genellikle gözümüzde büyüyen bir iştir. Kimi zaman basit bir tadilat yerine ürünü elden çıkartıp yenisini almayı tercih ederiz. Oysa işinin ehli bir usta ile evi yenilemek sorun olmaktan çıkar, bize evimizi güzelleştirmenin keyfini çıkartmak kalır. Bu aşamada, işinin ehli ustalarımız çok önemli bir rol oynuyor. Biz yaşam alanları için güzel fikirler ve çözümler sunan bir marka olarak, işimizin belkemiği ustalarımıza da birçok avantaj sağlamak için durmadan çalışıyoruz.

Bu kapsamda ustalarımız ile müşterilerimizi buluşturan yepyeni bir mobil uygulamayı hayata geçirdiğimizi belirtmek isterim. ‘Ustabilir’ mobil uygulamamız, emektar ustalarımız ile evini güzelleştirmek isteyen müşterilerimizin buluşma noktası olacak. Uygulamamız şu ana kadar yaklaşık 10 bin kullanıcı tarafından indirildi. Hem ustaların hem de kullanıcıların ücretsiz olarak faydalanabileceği ‘Ustabilir’in, 2018 yılı sonuna kadar 5 bin ustanın yer alacağı bir pazar yerine dönüşmesini hedefliyoruz. Ustalarımız, ‘Koçtaş Usta Kart’ ile ihtiyaç duydukları ürünleri mağazalarımızdan avantajlı olarak satın alırken, birçok fırsattan da yararlanma şansı elde ediyor ve Ustabilir uygulamamız üzerinden de kendilerine yeni iş fırsatları bulabiliyor.”

Koçtaş’ın ustalara yönelik çalışmalarına değinen Koçtaş Pazarlama Direktörü Ebru Darip, şunları aktardı:

“Müşterilerimizin yaşamları boyunca değişen ihtiyaçları ile beraber hem evleri hem de içindeki eşyalar dönüşüyor. Koçtaş olarak, evi güzelleştirmenin tam kalbinde yer alıyoruz. Koçtaş, evini güzelleştirmek isteyenlerin ilham alabildiği, evi için neyin güzel ve uygun olduğuna rahatlıkla karar verebildiği, aradığı her türlü çözümü bulabildiği, güzel fikirler sunan bir merkez konumunda. Biz, müşterilerimizin evlerini güzelleştirmeleri için önce hayal etmelerini, sonrasında ise onlara ilham veren çözümler sunarak, evlerinde kendi izlerini, kendi emeklerini, yani kimliklerini yansıtmalarını amaçlıyoruz. Bu noktada müşterilerimizin en büyük yardımcıları da olan ustalarımız bizim için çok değerli. Ustalarımıza sunduğumuz birçok hizmet ve avantajla daima onları destekliyor, yanlarında olduğumuzu vurguluyoruz.”





- Koçtaş Usta Kart ile ustaya özel hizmet





Koçtaş, ustalara hem mağaza içinde hem de mağaza dışında birçok avantaj sağlıyor ve ustaların hayatını kolaylaştıracak pek çok noktada onlara özel ayrıcalıklar sunuyor.Ustalara özel müşteri hizmetleri hattı 0850 226 USTA (8782)’yı devreye alan Koçtaş, Usta Kartlı ustaların siparişlerini telefon üzerinden alıyor. Zamandan tasarruf eden ustalar, mağazaya sadece paketlerini almak için uğruyor. Nakliyeli ürün alan Usta Kartlı ustalar ise, Koçtaş’tan yaptıkları alışverişlerin ertesi gün saat 14.00’e kadar istedikleri adrese hızlı teslim edilmesinin keyfini çıkarıyor.Ustalar, Usta Kart ile Koçtaş ve Koçtaş Fix mağazalarından yapacakları alışverişlerde tüm indirimlere ek olarak yüzde 10’a varan indirim veya puan kazanabiliyor. Bu puanları da ister Koçtaş mağazalarında ister, Aygaz Otogaz, Carrefour, Opet, Setur veya gibi markalarda harcayabiliyor.

Koçtaş, yaptığı marka işbirlikleri ile de ustalara büyük fırsatlar sunuyor. Koçtaş Usta Kartlı ustalar, 2 bin DK, 2 bin SMS ve 9 GB içeren Vodafone Red Business Pro Usta Paketi’ne 79 TL yerine 51 TL’den sahip olabiliyor. Ayrıca Tek Telefon hizmeti sayesinde, dükkan telefonlarına gelen çağrıları cep telefonundan karşılayarak her zaman ulaşılabilir olma fırsatı elde ediyor. Bunların yanı sıra Koçtaş, Usta Kartlılara araç, otogaz ve akaryakıt alımlarında da ek faydalar sunuyor. Ustalar Fiat Professional araç alımlarında belirli modellerde Usta Kart ile bin 500 TL indirimden yararlanabiliyor.