Koçtaş'a Cannes Lions'tan ödül

İSTANBUL (AA) - Koçtaş, "Fiyat Çizen Ürünler" çalışmasıyla, pazarlama iletişimi alanında dünyanın "en büyük" zirvesi olan Uluslararası Yaratıcılık Festivali Cannes Lions 2018'de açık hava kategorisinde "Bronz Aslan" ödülüne layık görüldü.

Koçtaş'tan yapılan açıklamaya göre, dijitalleşme, sosyal medya ve marka çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çeken şirket, bu alanlardaki kampanya ve çalışmalarını ödüllerle taçlandırmaya devam ediyor.

Koçtaş, 1954 yılından bu yana düzenlenen ve her yıl dünya çapında birçok yaratıcı projeyi bir araya getiren Uluslararası Yaratıcılık Festivali Cannes Lions 2018'de "Fiyat Çizen Ürünler" çalışmasıyla açık hava kategorisinde "Bronz Aslan" ödülüne layık görüldü.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Koçtaş Pazarlama Direktörü Ebru Darip, başarılarının sektörün öncü kuruluşları tarafından birbirinden değerli ödüllere layık görülmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Koçtaş olarak, ev geliştirme sektöründe çözüm odaklı güzel fikirler ile müşterilerimizin hızlı ve kolay alışveriş yapmasına imkan tanıyan ve bu süreci keyfe dönüştüren bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Müşterilerimizin her kanaldan benzersiz alışveriş deneyimi yaşaması için her zaman yenilikçi yaklaşımlar geliştiriyoruz. Bu yaklaşımımızı yansıtan yaratıcı reklam kampanyalarımızın ve markamızın birçok değerli ödülle taçlandırılması oldukça gurur verici. Yaratıcı çalışmalarıyla bu ödülü almamızda çok büyük emeği olan, geçtiğimiz yıllarda birlikte çalışma fırsatı bulduğumuz ajansımız Medina Turgul DDB'ye ayrıca teşekkür ediyorum."



Verilen bilgiye göre, Medina Turgul DDB'nin 2017 yılında Koçtaş için hazırladığı, masif raf/şerit metre/krom askılık reklam çalışmasında, promosyon döneminde indirime giren Koçtaş ürünlerinin açık havada tanıtımı için sıra dışı bir uygulama yapılmıştı.

Çalışma kapsamında; billboard, raket ve pano gibi mecralarda fiyatların üstü kitap rafı, şerit metre, havlu askısı gibi ürünlerle çizildi. Ürünün ve fiyatın öne çıktığı bu yaratıcı uygulama daha önce de "Kristal Elma Festivali 2017"den 2 Kristal Elma ve "12. Felis Ödülleri"nde 3 Felis ile ödüllendirildi.

