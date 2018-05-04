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Koçtaş'tan Anneler Günü'ne özel indirim

- Koçtaş, 13 Mayıs Anneler Günü’ne özel annelerin hayatını kolaylaştıracak hediye seçeneklerini indirimlerle sunuyor

Koçtaş'tan Anneler Günü'ne özel indirim

İSTANBUL (AA) - Koçtaş, 13 Mayıs Anneler Günü’ne özel annelerin hayatını kolaylaştıracak hediye seçeneklerini indirimlerle sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Koçtaş, Anneler Günü’nde annelerin hayatını kolaylaştıracak hediye alternatiflerini indirimlerle sunuyor. Bu özel günde anneleri mutlu edecek hediye seçeneklerini incelemek ve indirimlerden yararlanmak için Koçtaş mağazaları ya da "koctas.com.tr" ziyaret edilebiliyor.

Koçtaş’ta, Arzum çay makinesi 229,90 TL yerine 159,90 TL’lik, Fakir Pretty süpürge 329,90 TL yerine 249,90 TL’lik, Simbo cezve 69,99 TL yerine 49,99 TL’lik, King Grillmax granit tost makinesi 179,90 TL yerine 129,90TL’lik, Luxell mini pembe fırın 199,90 TL yerine 159,90 TL’lik cazip fiyatlarla satışa sunuyor.

Anneler Günü’ne özel birbirinden özel hediye seçenekleri indirimlerle satın almak için kasada Koçtaş Kart’a kayıtlı cep telefonu numarasını iletmek yeterli.


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Anahtar Kelimeler:
Anneler GünüKOÇTAŞ
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