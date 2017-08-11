Koçtaş'tan bayram fırsatı

İSTANBUL (AA) - Koçtaş'ın Kurban Bayramında Koçtaş Kart'lılara özel kaçırılmayacak fırsatlar sunduğu kampanyası 14 Ağustos-15 Eylül'de geçerli olacak.

Şirketin açıklamasına göre, Koçtaş, Kurban Bayramında lezzetli bir bayram sofrası hazırlamak isteyenler için çok özel indirimler sunuyor. Döküm tava, camlı ızgara, kıyma makinesi ve derin dondurucuyu kapsayan, Koçtaş Kart'lılara özel bu kampanya 14 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında uygulanacak.

Kampanya kapsamında, Isıya dayanıklı kırılmaz cam kapaklı Sinbo elektrikli döküm tava 99,99 TL, bulaşık makinesinde yıkanabilen Sinbo camlı ızgara 119,90 TL yerine 109,90 TL, güvenli kilit fonksiyonu bulunan Sinbo kıyma makinesi 169,90 TL yerine 129,90 TL ve hareket kolaylığı sağlayan tekerlekleri ile Beko derin dondurucu 599,90 TL gibi fiyatlarla satılacak.