Koçtaş'tan yaz sıcaklarına karşı alternatif soğutma çözümleri

İSTANBUL (AA) - Koçtaş, bunaltıcı sıcakların başladığı şu günlerde yaşam alanlarına ferahlık katmak isteyenlere çeşitli soğutma çözümleri sunuyor.

Koçtaş'tan yapılan açıklamaya göre, iklimlendirme alanındaki lider markaları tüketiciyle buluşturan Koçtaş’ın ürün gamında yer alan duvar tipi ve taşınabilir klimalar ile masaüstü, ayaklı, kule tipi, sanayi tipi, yer tipi vantilatörler dahil çeşit çeşit soğutma çözümü, yazı serin geçirmek isteyenler için farklı fiyat seçenekleriyle satışa sunuluyor.

Ofis, salon, balkon ve mutfak gibi yaşam alanlarında yer kaplamayan, pratik kullanımıyla serinlik sağlayan 3 kademeli hıza sahip 40W masaüstü vantilatör 69,99 TL’lik, kolay kullanımı ve güçlü serinletme performansı ile her ortamda kullanıma uygun Blyss marka ayaklı vantilatör ise 99,99 TL’lik fiyatıyla Koçtaş mağazalarındaki yerini alıyor.

Dar alanda kullanım için ideal ve maksimum salım ile hava değişimi ve ferahlık sağlayan 90W yer tipi vantilatör 189,90 TL’den, esnek tasarımıyla dekoratif bir görünüm sunan aynı zamanda pervanesiz yapısıyla çocukların ve evcil hayvanların bulunduğu ortamlarda rahatlıkla kullanılabilen kule tipi vantilatör 199,90 TL’lik, özellikle küçük odalar ya da ütü gibi ısı yayan işlerin yapıldığı ortamlarda kullanıma uygun Lari tavan vantilatörü 209,90 TL’lik fiyatıyla Koçtaş mağazalarında satışa sunuluyor.

Tekerlekleri sayesinde kolayca taşınabilir ve montaj gerektirmeyen Blyss marka 12.000 BTU taşınabilir klima bin 899 TL’lik, 2 yıl garantili A++ enerji sınıfına sahip Blyss marka klima ise montaj dahil bin 999 TL’lik fiyatıyla farklı alanlarda kullanım kolaylığı sağlıyor.







- Yılda bir kez mutlaka klima bakımı yapılmalı







Açıklamada verilen bilgilere göre, iç ve dış ünitelerinde yer alan ısı değişim ekipmanlarının kirlenip tıkanması klimaların performansını düşürüyor. Koçtaş uzmanları, klimaların performansının düşmesi sonucu doğacak enerji sarfiyatını önlemek için yılda bir kez mutlaka klima bakımı yapılmasını öneriyor.



Koçtaş’ın 2 yıl garantili ürünleri ve serinleten fiyat avantajından yararlanmak isteyen müşterilerin, kasada Koçtaş Kart’a kayıtlı cep telefonu numaralarını iletmeleri yeterli oluyor.