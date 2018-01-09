"Kod adı değil, göbek adı kullandım"

ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçundan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 22'si tutuklu 103 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince Bölge Adliye Mahkemesinin 375 kişilik salonunda görülen duruşmaya tutuklu sanıklar ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Hikmetullah Yetkin, suçlamaları kabul etmediğini ve terör örgütü üyesi olmadığını söyledi.

Özel Burç Vural okullarında yaklaşık 9 ay çalıştığını ve bu kurumla hiçbir organik bağının bulunmadığını belirten Yetkin, "Bank Asya hesabım çalıştığım kurumun maaşlarımızı o bankaya yatırmasıyla alakalı bir konudur. Ben kod adı kullanmadım. Kod adı olarak kullandığım öne sürülen 'Furkan' ismi benim göbek adımdır. Hikmetullah ismi uzundu ve çevrem bana 'Hiko' diye hitap ediyordu. Ben de bundan rahatsızlık duyuyordum. ByLock programını kullanmadım. Hakkımda tanık beyanı yoktur. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkemede savunmasını yapan sanık Hüseyin Nuri Ç. de her türlü terörü lanetlediğini ve ülkenin bekasını her şeyin üzerinde tutan bir iş adamı olduğunu ifade etti.

Şirketlerinin 100'den fazla ülkeye ihracat yaptığını ve 30'a yakın bankayla çalıştıklarını vurgulayan sanık Hüseyin Nuri Ç, şunları anlattı:

"Ticaret yaptığımız bir market zinciri Bank Asya ile çalışıyordu. 2014 yılının başında ben finans ekibimize 'Bank Asya ile çalışmalarımızı sonlandırın' diye talimat verdim. Kanuni Üniversitesinin mütevelli heyetinden zaten 17-25 Aralık'tan üç buçuk ay önce istifa ettim. Ben hiçbir cemaatin himmet, burs ve kurban toplantısında bulunmadım. T.B.T. isimli bir tanık benim adımı vererek 'A plus'tır' diye bir beyan vermiş. Bu şahsı tanımam. İddialarını kesinlikle kabul etmiyorum. Bu yapıyla hiçbir yere gitmedim. Ben Fetullah Gülen'in hiçbir kitabını okumadım. Sohbet toplantısına katılmadım. Ben zaten emniyete verdiğim ifademde de beyan etmiştim. 2009 yılında ABD'ye gittim. Devletime hesabını veremeyeceğim hiçbir iş yapmadım. Böyle bir davada yargılamaktan hicap duyuyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum."

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Tahir Acaroğlu'nun tutuklanmasına karar vererek diğer sanıkların savunma yapması için duruşmayı yarına erteledi.