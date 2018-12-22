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Kodla çalışan mama makineleri Türkiye geneline yayılıyor

- Türkiye Vodafone Vakfı'nın desteğiyle hayata geçen ve kodla çalışan mama makinelerinin kurulumu İstanbul'daki 6 noktadan sonra İzmir, Ankara, Adana, Erzurum ve Rize'de de tamamlandı

Kodla çalışan mama makineleri Türkiye geneline yayılıyor
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Vodafone Vakfı'nın desteğiyle hayata geçen ve kodla çalışan mama makineleri İstanbul'da 6 noktadan sonra İzmir, Ankara, Adana, Erzurum ve Rize'de de kuruldu.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Vodafone Vakfı'nın "Yarını Kodlayanlar" projesine katılan Kayserili öğrencilerin sokak hayvanları için geliştirdiği mama makineleri ülke geneline yayılıyor.

İstanbul'da 6 noktada kurulan mama makinelerinin ardından İzmir, Ankara, Adana, Erzurum ve Rize'de de mama makinelerinin kurulumu tamamlandı. Böylece Türkiye genelinde toplam 11 mama makinesine ulaşıldı.

Kodla çalışan mama makineleri ile sokak hayvanlarını besleyebilmek için #BuMamaBenden etiketiyle tweet atılması yeterli oluyor.


- "Çocuklar, kodlamayı sosyal sorunlara çözüm için kullanıyor"


Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, çocukların, geleceğin dili kodlamayı sosyal sorunlara çözüm bulmak amacıyla kullandıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Proje kapsamında verdiğimiz kodlama eğitimlerinde çocuklarımız programlama hakkında fikir sahibi oluyor, yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak çalışmalar yapıyor, kendi hayal dünyalarını oluşturup kendi oyunlarını üretebiliyor. Projemize Kayseri'den katılan çocuklarımız, sokaktaki hayvanlara herkes yardım edebilsin, sokak hayvanları mamaya her an kolaylıkla erişebilsin diye kodla çalışan bir mama makinesi fikri geliştirdiler, biz de bu fikri hayata geçirdik. İlk etapta İstanbul'da 6 noktada mama makinesi kurduk. Vakit kaybetmeden Anadolu’ya açıldık ve İzmir, Ankara, Adana, Erzurum, Rize'de de mama makinelerimizi devreye aldık."

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Vodafone Vakfı
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