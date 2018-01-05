"Kodla Sakarya" projesi

SAKARYA (AA) - Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen "Kodla Sakarya" projesiyle kodlama becerileri yüksek bireyler yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Serdivan Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, öğrenciler, kodlamayla kendi yaptıkları robotları, droneleri ve ürettikleri üç boyutlu lazer yazıcılardan çıkardıkları ürünleri katılımcılara tanıttı.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve Proje Başkan Yardımcısı Necmi Sağıroğlu, dünyanın büyük bir değişimin eşiğinde olduğunu, bugünkü mesleklerin pek çoğunun ileride geçerliliğini yitireceğini söyledi.

Endüstri 4.0 teknolojilerine duyulan ihtiyacın artacağını belirten Sağıroğlu, "Bu çağda insandan bağımsız tamamen otomatik sistemler tarafından yönetilen sanayi ortamları, gelişmiş fabrikalar ortaya çıkacaktır. Bu robot fabrikalarının başında yapay zekalar olacak. Sanayi bölgesi olarak adlandırılan Sakarya'da tüm bu gelişmeleri yakalamak en önemli hedefimiz, eğitimlerimizde bu yeniliği üreten nesiller yetiştirmek görevimizdir." dedi.

Japonya ve Hindistan gibi ülkelerin teknoloji konusunda dünyada liderlik yarışında olduğunu, dünya devi 10 şirketten 9'unu bilişim firmalarının oluşturduğunu aktaran Sağıroğlu, Silikon Vadisi'ne sahip Hindistan'da hemen her evin yazılım atölyesine dönüştüğünü dile getirdi.

Siber güvenliğin tüm ülkelerin savunma harcamalarında önemli bir yer teşkil ettiğini vurgulayan Sağıroğlu, "Siber güvenlik uzmanı sayımızın artması yine kodlama becerisine sahip bireylerin artmasıyla paralel olacaktır. Bugün var olan tüm bu teknolojilerin arkasındaki en önemli beceri kodlama becerisidir. Kodlama, bilgisayarın dilini anlamak, ona yön verebilmek demektir. Geleceğe yön veren bir ülke olmak istiyorsak çocuklarımızı, gençlerimizi bu yeni dünyanın şartlarına göre eğitmeliyiz, kodlama ile tanıştırmalıyız." diye konuştu.

Kodlamanın bilgisayar ve robot yazılımı üretmek için atılan ilk adım olduğuna dikkati çeken Sağıroğlu, çocukları mümkün olan en erken yaşta kodlama ile tanıştırılması gerektiğine işaret etti.

Kodlama temel adımından sonra çocukların kendi robotlarını yapmayı, kendi oyunlarını tasarlamayı öğreneceklerini vurgulayan Sağıroğlu, şunları kaydetti:

"Yeni dünyanın dilini öğrenen bu çocuklar, teknolojiyi tüketen olmaktan çıkıp teknolojinin üreticisi olacaktır. Biz eğitimciler olarak kodlamanın öneminin farkındayız. Kodlama dili geleceğin dilidir. Öğrencilerimizi bu çizgide yetiştirecek ve önemli bir noktaya getirecek olan 'Kodla Sakarya' projemizi sizlere sunuyoruz. Proje, Sakarya'nın ve ülkemizin gelecekte ulaşmak istediği hedeflere daha hızlı ulaşmasına aracı olacak bir projedir. Hayırlı olmasını diliyorum."

Konuşmaların ardından, proje ekibinden Esra Çayır ve Özge Çimen Şavklı sunum yaptı. Öğrenciler, yaptıkları robot çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Programa, Sakarya Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, şube müdürleri, öğretmenler ve davetliler katıldı.