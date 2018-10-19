Kodris projesi, Turkcell Arıkovanı'nda hedefine ulaştı

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı'nın ev sahipliği yaptığı ve çocuklara kod yazmayı öğretmeye yönelik geliştirilen Kodris projesi, büyük ilgi gördü.

Turkcell tarafından yapılan açıklamaya göre, Kodris, Arıkovanı'ndaki kampanyasının bitmesine 30 gün kala 107 bin lira fon toplayarak hedefine ulaştı.

Böylece proje, gelecek dönemde hayata geçirmeyi planladığı yenilikler için gereken desteğe ulaştı. Kampanya bitimine kadar destek toplanmaya devam edilecek.

Kodris Game ile ilköğretim ve ortaöğretim seviyesindeki öğrenciler, gerçek bir programlama dili olan Python'ı öğreniyor ve öğrendikleriyle mobil oyunlar geliştirebiliyor. Kodris Developer ise gençlerin mobil uygulama yazabilmelerini sağlıyor.

8-16 yaş arası gençleri hedefleyen proje, geliştirilen uygulamaları App Store, Google Play ya da Microsoft Store'da sunulabilmenin de kapılarını açıyor.



Ankara Üniversitesi danışmanlığında 2 yıllık bir çalışma sonucunda geliştirilen Kodris, kullanıcılarına problemlere farklı yönleriyle bakıp çözümler üretebilme, analitik düşünme, sistemli ve yaratıcı düşünebilme gibi özellikler kazandırmayı amaçlıyor.

Kodris ilköğretim, ortaöğretim ve lise öğrencilerine oyunlaştırma ile kodlama öğretmeyi vadediyor. Platformun akıllı takip özelliği sayesinde öğrencilerin ulaştıkları çözümleri otomatik olarak değerlendirip puanlayan bir sistem geliştiren Kodris, konularını kolaydan zora, basitten karmaşığa ve bilinenden bilinmeyene doğru sıralıyor.

