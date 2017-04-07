Köfte salonu Guinness'e aday

TRABZON (AA) - HAKAN BURAK ALTUNÖZ - Trabzon'da 192 metre uzunluğunda yaptırdığı restoranında müşterilerine deniz manzaralı yemek yeme imkanı sunan işletmeci, iş yerinin Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi için başvuru yaptı.

Kentte yemeklerinin lezzetiyle tanınan ve "Nihat Usta" olarak anılan Nihat Aydın, henüz küçük yaşlarda bir kasabın yanında çıraklık yaparak meşhur Akçaabat köftesinin nasıl yapılacağını öğrendi.

Daha sonra kardeşleriyle köfte salonu açan ve son olarak 1990 yılında ilçe girişinde bir restoranı hizmete sokan Aydın, müşterilerin sürekli deniz manzaralı masa istemesi üzerine farklı arayışlara girdi. Aydın, bu soruna yaptırdığı 192 metre uzunluğundaki restoran ile çözüm buldu.

Aydın, tur şirketleriyle gelen yerli ve yabancı turistlerin, deniz manzaralı masa isteği nedeniyle rehberler ile kavgaya varan tartışmalar yaşadığını belirterek, "Akçaabat'taki restoranın uzunluğu 40 metre ve ortalama 11 tane deniz manzaralı masamız var. Bir tane tur geldiği zaman insanlar resmen rehberle münakaşa ediyorlar. Herkes ön masalarda oturmak istiyor. 300 kişinin olduğu bir anda en fazla 65 kişi deniz manzarasında yemek yiyebiliyor. Haklı olarak onlar da ön masalarda oturamadıklarını bize şikayetlerini bildirdiler. Turları bırakmak istemedik ve onların rahat edebilecekleri yer olarak bir arayışa girdik. Sessiz ve sakin olabilecek, oto park sorunun olamayacağı yer olarak Salacık semtinde bir arsa bulduk." diye konuştu.

- Arsa 20 hisseli çıkınca

Müşterilerine daha iyi bir mekan sunabilmek amacıyla bulduğu, coğrafi yapısı engebeli arsayı satın almadan önce 20 hisseli olduğunu öğrendiğini aktaran Aydın, hissedarlar ile tek tek görüştüğünü söyledi.

Aydın, 20 kişinin tümünü ikna ederek arsayı satın almayı başardığını dile getirerek, "2015 yılında inşaat çalışmaları sona erdi ve ruhsatı da alarak bir süre önce bu mekanı hizmete soktuk. İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra şu anda Trabzon'da, Akçaabat merkez ve Salacık semtinde restoranlarımız bulunuyor." ifadesini kullandı.

- 192 metrelik köfte salonu

"Bir daha lokantam olursa bütün masalar manzaralı olacak demiştim" şeklindeki sözlerini anımsatan Aydın, "Yeni açtığımız bu salonun uzunluğu yaklaşık 192 metre. Herkesin deniz kenarını görebildiği, hiçbir müşterimizin rehberle tartışmadığı bir sezon geçiriyoruz çünkü burasının mimarisi ona göre yapıldı." dedi.

Bütün masaların cam kenarında olduğunu ve denizi görmeyen masa bulunmadığını vurgulayan Aydın, bununla ilgili sık sık teşekkür aldığını söyledi.

- "Bundan daha uzununun çıkacağını zannetmiyorum"

Misafir ettikleri binlerce müşteriden, farklı mimariye sahip işletme nedeniyle farklı tavsiyeler geldiğini anlatan Aydın, şunları kaydetti:

"Tur ile gelen müşterilerimizden bir tanesi 'Türkiye'de çok sayıda yer gezdiğini ve mimarisi böyle olan 192 metre uzunluğunda bir yer görmediğini' söyledi. Biz de bunun üzerine Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için yazımızı yazdık ve gönderdik. Şu anda da sonuç bekliyoruz. Ben de çok geziyorum ama bu uzunlukta bir yer daha çıkacağını zannetmiyorum. Yine böyle bir yer bulayım yine yaparım."