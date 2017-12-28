Koğuş tipi yurtlar tarihe karıştı

ANKARA (AA) - MERVE YILDIZALP - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, 973 çocuğun kaldığı son 18 yuva ile yetiştirme yurdunun dönüşümü tamamlandı. Koruma altındaki çocukların ev tipi bakıma geçişini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, çocuklar artık çocuk evleri veya çocuk evleri sitesinde kalacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bakanlık tarafından çocukların kuruluş bakımına alınmaksızın öz aile, akraba veya aile odaklı bakım hizmetlerden yararlandırılması amaçlanıyor. Aile yanında bakımı mümkün olmayan çocuklara ise son seçenek olarak aile yapısına en yakın modellerle bakım hizmeti sunuluyor.

Devlet koruması altındaki çocukların ev sıcaklığında, sosyal yaşamdan kopmadan hayata kazandırılmaları amacıyla kurumların dönüşümüne yönelik yaklaşık 5 yıl önce başlatılan çalışmalarda sona gelindi.



Çok sayıda çocuğun barındırıldığı büyük fiziksel binalar ve koğuş tipi yapılar yerine, aile ortamına en yakın ev tipi yatılı sosyal hizmet birimleri olan çocuk evleri ve çocuk evleri sitelerine dönüşüm gerçekleştirildi.

Bakanlıkça şimdiye kadar koruma altına alınan çocukların kaldığı kurumlar yüzde 95 ev tipi bakım modeline dönüştürülürken, 18 yetiştirme yurdu ile çocuk yuvasında toplam 973 çocuk kalıyordu.



Koruma altındaki çocukların ev tipi bakıma geçişini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, yıl sonu itibariyle 973 çocuğun kaldığı son 18 yuva ile yetiştirme yurdunun kapatılması ya da dönüştürülmesiyle koğuş tipi yurtlar da tarihe karıştı. Bu sayede, yurtlarda kalan çocukların tamamı ev ortamında yaşamlarını sürdürecek.

Çocukların kardeşlerinden ayrılmak zorunda kalmadan, ev hayatının tüm gereklerini öğrenebilmesine olanak tanıyan ve sayıları her geçen gün artan bu bakım modelinde, sosyal çalışmacı, psikolog, sosyolog ve çocuk gelişimcisi gibi meslek personeli görev alıyor.



- "Ev ortamında yetişme imkanı sağlıyoruz"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, öncelikli tercihlerinin devlet desteğine ihtiyacı olan çocukları ailelerinden koparmadan, kendi evlerinde yetişmelerini sağlamak olduğunu belirtti.

İhtiyacı olan çocukları kendi evlerinde destekleyerek ailelerinin yanlarında kalmalarını sağladıklarını ifade eden Kaya, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise koruma altındaki çocuklara yine ev ortamında yetişme imkanı sağladıklarını bildirdi.



