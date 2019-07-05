Kolaysoft ve Eczacı Gelişim Kooperatifi’nden “e-Dönüşüm” paneli

Kolaysoft Teknoloji AŞ ve Eczacı Gelişim Kooperatifi işbirliği ile 29 Haziran tarihinde, Antalya’daki eczacılara “e-Dönüşüm” paneli düzenlendi.

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı Cevdet Ceylan, ayda ortalama 30 milyonun üzerinde reçete yazıldığını ve ilaçların SGK ile sözleşmeli yaklaşık 25 bin 285 eczanenin aracılığıyla vatandaşlara ulaştırıldığını kaydetti.



Antalya Su Otel’de yapılan panelde, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı Cevdet Ceylan, T.C. Sözleşme ve Uygulama Daire Başkanlığı Şube Müdürü Meral Aksoy Kalıpçı, T.C. İlaç Daire Başkanlığı İlaç Mevzuatı Şube Müdürü Müsüde Ergin Altun, Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Sekreteri Mehmet Aydoğan, Kolaysoft AŞ Genel Müdürü Kezban Bozkurt ve Kolaysoft AŞ Pazarlama Koordinatörü M. Umut Gökbulut birer konuşma gerçekleştirdiler.

Organizasyona katılan 300’ün üzerindeki eczacı, hem SGK yetkilileriyle çeşitli konularda interaktif bir toplantı yaptılar, hem e-Dönüşüm uygulamaları hakkında bilgi edinmiş oldular. SGK yetkilileri, yaptıkları değerlendirmede, birçok hastanenin e-Fatura uygulamasına geçtiğini ve geçmeye devam ettiğini belirttiler.



Eczacılar, e-Dönüşüm süreçleri hakkında bilgi aldılar



Kolaysoft Teknoloji AŞ tarafından ülke genelindeki eczacılara e-Dönüşüm paneli düzenlenmeye devam ediyor. Samsun, Kütahya, İzmir ve Elazığ’ın ardından Antalya’daki eczacılar ile bir araya gelindi. E-Fatura başta olmak üzere, e-Dönüşüm (E-Fatura, E-Arşiv, E-İrsaliye gibi) uygulamaları hakkında genel bilgiler verildi.

Kolaysoft AŞ Genel Müdürü Kezban Bozkurt, konuşmasında şu bilgilere yer verdiğini kaydetti:

“Panelde, “E-Fatura Nedir? Eczacılar E-Fatura kullanmak zorunda mı? Kağıt fatura ve E-Faturanın maliyet karşılaştırması? E-Fatura uygulamasının getirdiği kolaylıklar hakkında açıklamalarda bulunduk. Daha sonra, eczacıların konuyla ilgili sorularını cevaplandırdık” dedi.



E-Fatura’ya geçenler fatura başına %99 tasarruf ediyor



E-Fatura’nın, fatura başına maliyeti düşürdüğünü anlatan Kolaysoft AŞ Pazarlama Koordinatörü M. Umut Gökbulut, şunları anlattı:

“Faturaların kargo ile gönderilmesi, takip süreci ve kağıt olarak saklanması, tüm işletmelerde olduğu gibi eczacılar için de sıkıntı oluşturuyordu. Kağıt bir faturanın maliyeti, fatura + zarf + kargo + saklama maliyetleri eklendiğinde yaklaşık 4.5 TL ile 12 TL arasında değişebiliyor. E-Fatura ile birlikte, bu maliyetler kuruşlar seviyesine indi ve eczacılar her bir fatura başına yaklaşık %99’a varan oranlarda tasarruf etmeye başladılar. Ayrıca toplantıda, e-Dönüşümün getirdiği yeniliklerden ve kolaylıklardan bahsettik. Örneğin, eczacılar tarafından, SGK’ya kesilen faturalar için harcanan süre bazen saatleri bulabilirken, eczacılar ile yapmış olduğumuz Ar-ge çalışmalarının sonucunda bu süreyi saniyeler seviyesine düşürmüş olduk” diye konuştu.

