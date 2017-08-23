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Kolestrol ilaçları tifoya çare olabilir

ANKARA (AA) - Kalp krizi veya felç tehlikesine karşı kullanılan kolesterol düşürücü ilaçların tifo, klamidya, sıtma gibi bulaşıcı hastalıklara karşı da koruma sağlayabileceği bildirildi. Sonuçları "Proceedings of the National Academy...

Kolestrol ilaçları tifoya çare olabilir

ANKARA (AA) - Kalp krizi veya felç tehlikesine karşı kullanılan kolesterol düşürücü ilaçların tifo, klamidya, sıtma gibi bulaşıcı hastalıklara karşı da koruma sağlayabileceği bildirildi.

Sonuçları "Proceedings of the National Academy of Science" dergisinde yayımlanan araştırmada, ABD'deki Duke Üniversitesinden bilim adamları, kolesterol seviyesini etkileyen bir gen varyasyonunun Tifo hastalığına yakalanma riskini arttırdığını keşfetti.

Bilim adamları, sağlıklı bireylerden alınan yüzlerce hücre dizisini, yeşil floresanla işaretledikleri aynı miktarda Tifo mikrobuna maruz bıraktı.

Ardından, bakteri oranının daha yüksek olduğu hücreleri daha az olduğu hücrelerden ayıran genetik farklılıkları arayan bilim adamları, VAC14 adlı bir gende bulunan tek DNA nükleotidinin hücrelerdeki bakteri seviyesiyle ilişkili olduğunu buldu.

Bu geni devre dışı bıraktıklarında, hücrelerin Tifo mikrobu tarafından daha kolay istila edildiğini belirleyen bilim adamları, mikroba daha yatkın hücrelerin mikrobun konak hücrelere bağlanırken kullandığı hücre zarlarının daha yüksek oranda kolestrol içerdiğini tespit etti.

Bir sonraki aşamada bu yatkınlığın nasıl düzeltilebileceğini araştıran ekipten Monica Alvarez, zebra balığının suyuna kolestrol düşürücü ilacı ekledi, ardından da balıklara Tifo mikrobu enjekte etti. Alvarez, kolestrol düşürücü ilaca maruz kalan balıkların sistemlerini Tifo bakterisinden daha rahat temizleyerek yaşayabildiğini keşfetti.

Çalışmanın yazarlarından, Duke Üniversitesi Tıp Fakültesi Moleküler Genetik ve Mikrobiyoloji Bölümü'nden Yardımcı Doçent Doktor Danis c. Ko, yapılan çalışmaların sadece ‘’ilk adım’’ olduğunu belirtti.

Araştırmalarını fare gibi farklı organizmalarda ve de farklı mikroplarla sürdüreceklerini ifade eden Ko, "Çalışmamız, bazı insanların hastalıklara neden daha yatkın olduğunu anlamada farklı teknikleri birleştirmede bir şablon ortaya koyuyor, bu çok heyecan verici." dedi.

Bir sonraki aşamada benzer deneyleri önce fareler ardından da kolestrol düşürücü ilaçlar kullanan insanlar üzerinde yapmayı planlayan araştırmacılar, kolestrol ile ilişkili olduğu bilinen diğer patojenleri taramaya başladıklarını bildirdi.

"Hücre temelli insan genetiği yaklaşımımız, bize hücre biyolojisini hastalıklarla ilişkilendirmek için bir yol sağlıyor." diye konuşan Ko, genlerin çalışma mekanizmasını anlayarak, olası tedavi yöntemlerinin keşfedilebileceğini vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Bulaşıcı HastalıkKolestrol Düşürücü IlaçlarTifo
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