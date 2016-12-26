Kollektif Güvenlik Anlaşması Örgütü toplantısı

ST. PETERSBURG (AA) - Kollektif Güvenlik Anlaşması Örgütüne (KGAÖ) üye ülke liderleri Rusya'nın St. Petersburg şehrinde bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamli Rahman, Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan ve KGAÖ Genel Sekreteri Nikolay Bordyuja'nın katıldığı toplantıda bölgesel ve kürüsel konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda konuşan Putin, dünyadaki sıcak noktaların azalmadığını ve uzun süreli krizlerin arzu edilen hızda çözülemediğini söyledi.

Putin, Afganistan, Suriye ve Ortadoğu'daki durumun kendilerini rahatsız ettiğini belirterek, "Dünyada sorunlu ve sıcak noktaların sayısı azalmıyor. Uzun süreli çatışmalara istenilen ölçüde çözüm bulunamıyor. Afganistan, Suriye Ortadoğu ve diğer sıcak noktalar bizi endişelendiriyor" dedi.



