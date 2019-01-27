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Köln ISM Uluslararası Şekerleme ve Bisküvi Fuarı

- 75 ülkeden yaklaşık iki bin firmanın katıldığı fuarda Türkiye 74 firmayla temsil ediliyor

Köln ISM Uluslararası Şekerleme ve Bisküvi Fuarı
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KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentinde ISM Uluslararası Şekerleme ve Bisküvi Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Köln Fuar Merkezinde 75 ülkeden yaklaşık iki bin firmanın katıldığı fuarda Türkiye bireysel ve milli katılım olmak üzere toplam 74 firmayla temsil ediliyor.

Hollanda'dan fuara katılan iş adamı Kadir Karadeniz kendi tasarladıkları ürünleri Çin ve Türkiye'de yaptırıp tüm Avrupa ülkelerine dağıttıklarını söyledi.

Karadeniz, "Avrupa'da Almanya ağırlıklı yaklaşık olarak 9-10 ülkeye ürün veriyoruz. Bizim başarımızın sırrı dürüstlük. Bu işe sıfırdan başladım ve bu fuara ziyaretçi olarak geliyordum. Şimdi kendi işimi kurdum ve bu fuarlar sayesinde gelecekte işlerimizi daha da büyütmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

İstanbul'dan fuara katılan Uçantay Satış ve Pazarlama Müdürü Mustafa Başar da üretimlerinin yüzde 20'sini Orta Doğu ülkeleri ağırlıklı olmak üzere toplam 35 ülkeye ihraç ettiklerini ifade ederek, Avrupa'daki pazar paylarını artırmak için bu fuara katıldıklarını söyledi.

Kalite ve markalaşmanın önemine vurgu yapan Başar, "Her ülkeyi bir ürün marka yapmaktadır. Şekerleme bizim tarihimizden gelen bir kültürdür. Biz şekerleme türü ürünleri en iyi şekilde üretip hizmete sunarsak bir ülkemizi de bu sektörde marka yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'dan katılan İkbal Şekerleme Dış Ticaret Müdürü Merve Çakıcı da 1922 yılından beri pişmaniye, lokum, saray helvası gibi ürünlerin üretimini yapıp 50'den fazla ülkeye ihracat yaptıklarını dile getirdi.

Özellikle son yıllarda Avrupa'da doğal ürünlere olan ilginin arttığını belirten Çakıcı, "Ürünlerimizde glikoz şurubu kullanmıyoruz ve tamamen vegan ve doğal ürünler. Ürünlerimizde kullanmış olduğumuz ham maddeler uluslararası denetmenler tarafından her yıl denetlenir. Türkiye ve yurt dışından gelen yoğun ilginin nedeni Türk lokumunun damak tadı." değerlendirmesinde bulundu.

Fuar 30 Ocak tarihine kadar gezilebilecek.


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Köln ISM Uluslararası Şekerleme Ve Bisküvi Fuarı
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