Köln'de çocuklar harçlıklarını Haleplilere gönderdi

KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentinde yaşayan bir grup çocuk, harçlıklarını Halep'teki savaş mağdurlarına gönderdi.



Köln'de, Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinin (UETD) Türk Kızılayı iş birliğiyle düzenlediği "Halep Yardım Kampanyası"nın tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıda çocuklar, biriktirdikleri harçlıklarını, Halepli çocuklara yardım edilmesi için UETD Genel Başkanı Zafer Sırakaya'ya takdim etti.



Sırakaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'de Mart 2011'de başlayan demokrasi gösterilerinin Beşşar Esed rejiminden sert karşılık gördüğünü, halkın taleplerine karşı askeri yöntemlere başvurulmasının ülkeyi kaosa sürüklediğini söyledi.



Bununla birlikte Suriye'nin küresel ve bölgesel güçlerin vesayet savaşlarının merkezi haline geldiğini, ülkenin büyük bir insanlık dramının yaşandığı sürece girdiğini anlatan Sırakaya, "Bu trajedi bugün her türlü insanlık sınırlarını aşarak, Halep'te aralarında kadın ve çocukların da olduğu birçok sivilin, dünya kamuoyunun gözleri önünde katline dönüşmüştür." dedi.



"İnsani krizler sırasında Türkiye her zaman güvenli bir liman"

Suriye'nin en trajik günlerini yaşadığını anlatan Sırakaya, bölgede açık bir savaş suçu işlenmesine rağmen uluslararası kadın, çocuk ve insan hakları örgütlerinin de bu kıyım karşısında sessiz kaldığını söyledi. Sırakaya, "Her gün ölen yüzlerce insanın istatistiki bir rakam olmanın ötesine geçemediği bu sürece gereken tepki verilmemiş ve demokrasi iddiasında bulunan ülkeler, bu insanlık sınavını kaybetmişlerdir." dedi.



Türkiye'nin bu vahşete seyirci kalmak yerine sivil halkı tahliye etmek ve kurtarmak için gösterdiği gayretin, sözde demokrasi ve insan haklarının beşiği ükelere ders olması gerektiğini vurgulayan Sırakaya,"Bu bağlamda Avrupalı Türk Demokratlar Biliği olarak Halep'te sivillere yönelik gerçekleşen katliamları ve bunun faillerini kınıyor ve lanetliyoruz. Bu vahşetin bir an önce durdurulmasını talep ediyoruz. İnsani krizler sırasında her zaman güvenli bir liman olan Türkiye'ye, Halep'te mahsur kalan halkı bölgeden tahliye etmek ve onların yaralarını sarmak için seferber olan Türk Kızılayına teşekkür ediyoruz. Avrupalı Türkleri zorlu kış şartlarında Haleplilere sahip çıkmaya ve onların yaralarını birlikte sarmaya davet ediyoruz."şeklinde konuştu.



Kampanya kapsamında yardımseverler, Türk Kızılayının Ziraat Bankası Frankfurt Şubesi "DE26 5122 0700 1080 0000 01" numaralı hesabına bağışta bulunabiliyor.