Köln'de İslam Kültür Merkezleri Birliği iftarında terör kınandı

KÖLN (AA) - İslam Kültür Merkezleri Birliği (VIKZ) tarafından Almanya'nın Köln kentinde Türk sivil toplum kuruluşu (STK) mensuplarının yanı sıra gayrimüslim toplulukların temsilcileri ve Almanların katılımıyla düzenlenen iftarda terör karşıtı mesajlar verildi.

Birliğin Köln'deki genel merkezinde gerçekleştirilen iftar programına Türk STK'ları ve gayrimüslim toplulukların temsilcilerinin yanı sıra Almanlar büyük ilgi gösterdi.

İftarda konuşan Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Hüseyin Emre Engin, ramazan ayının dünyada terör belasıyla uğraşan her bölgeye huzur ve barış getirmesini diledi.

Engin, "Özellikle son dönemlerde Almanya'da artan aşırı sağ, İslam düşmanlığı ve Türk düşmanlığının bir an önce son bulmasını arzu ediyorum." dedi.

VIKZ Genel Başkanı Mehmet Duran ise Almanya'da herkesi ilgilendiren ve derinden üzen olaylarla karşılaştıklarını söyledi.

Toplumda kutuplaşma, ayrıştırıcı unsurlar, nefret söylemleri, suçsuz insanlara ve ibadethanelere saldırılar yapıldığına üzüntüyle şahit olduklarını dile getiren Duran, şöyle konuştu:

"Dünyanın neresinde olursa olsun terörün her türlüsünü şiddetle kınıyoruz. Şiddet hiçbir şekilde tasvip edilemez. Kimsenin dini istismar ederek toplumsal huzuru bozmaya hakkı yoktur. Toplum olarak ayrışma ve kutuplaşmaya ancak birlikte ve toplumsal dayanışma ile cevap verebiliriz. Bize göre toplumsal çoğulculuk bir tehdit değil tam aksine kazanımdır. İslam Kültür Merkezleri Birliği olarak çok yönlü çalışmalar ile barış ve huzur içerisinde birlikte yaşamaya katkı sağlamaya gayret ediyoruz."