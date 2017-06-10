Köln'ün 13 yıl önce bombalanan caddesinde

KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentinde bundan tam 13 yıl önce 22 kişinin yaralandığı bombalı saldırının hedefi olan Keup Caddesi'nde iftar programına katılan Türk vatandaşları ve Almanlar terörün her türlüsüne karşı birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Almanya'da 8'i Türk 10 kişinin ölümüne neden olan aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün 9 Haziran 2004 tarihinde bombaladığı Keup Caddesi'nde iftar verildi.

"Küçük İstanbul" olarak da bilinen caddedeki saldırının 13'üncü yılında düzenlenen iftar için 480 metre uzunluğunda masalar kuruldu.

Cadde boyu uzanan masalarda, Türk vatandaşları ve Almanların yanı sıra başka milletlere ve çeşitli dinlere mensup toplam bin 500'e yakın kişinin katıldığı etkinlikte hep bir ağızdan dualar edilerek terörün her türlüsü lanetlendi.

- İftar sofralarına konuk olan Almanlara Türk misafirperverliği

Keup Caddesi Esnaf Birliği Başkanı Meral Şahin, iftar öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, bombalı saldırının ardından gerçek zanlılar ortaya çıkıncaya kadar terör ve şiddetin kendilerini üzdüğü zor bir 7 yıl geçirdiklerini söyledi.

Şüphelilerin yakalanmasından sonra birlik ve beraberliği öne çıkaran programlar hazırlamaya çalıştıklarını belirten Şahin, "Bu etkinliklerden biri 'Birlikte' etkinliğimiz, diğeri ise kurduğumuz bu iftar sofraları oldu. Bununla beraber şiddet ve terörün sadece ırkçı olanını değil her tür terörü lanetliyoruz." dedi.

Şahin, caddede üç yıldır ramazan aylarında iftar verdiklerini dile getirdi.

İftarların maliyetinin cadde esnafı tarafından karşılandığını anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Hazırladığımız menü çok büyük değil ancak çok sıcak bir ortam. İnanan inanmayan, bizden olan olmayan hiç farketmez hep beraber bir arada iftar sofrası kurduk. Özellikle Almanlar iftarlarımıza yoğun ilgi gösteriyor. Biz Türk milleti gelen giden herkese yemek veririz malum, bu onlar için biraz şaşırtıcı oluyor. Günde en az 10 kişi 'Ücretsiz mi?' diye soruyor, 'Ücretsiz' diyoruz. Bizde sofralar ücretsizdir, misafirse eğer başımızın üstünde yeri vardır. Bunu Türk kültürü olarak burada sergiliyoruz, Almanların da en çok bu hoşuna gidiyor."

NSU terör örgütü 2000-2007 yıllarında işlediği ırkçı cinayetlerin yanı sıra Keup Caddesi'ne bombalı saldırı düzenleyerek, Türklerin yoğun olarak yaşadığı bu bölgede kitlesel ölüm gerçekleştirmek istemişti. NSU tarafından 9 Haziran 2004 tarihinde gerçekleştirilen çivili bomba saldırısında ölen olmamış ancak 5,5 kilogram ağırlığındaki bombayla etrafa saçılan yaklaşık 700 çivinin isabet etmesi sonucu 6'sı ağır 22 kişi yaralanmıştı.