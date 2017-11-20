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Kolombiya Devlet Başkanı Santos ve FARC lideri görüşebilir

- Santos, "Devletin sözünü tutmaması" ve barış anlaşmasında yapılan değişiklikler sebebiyle kendisi ile görüşmek isteyen FARC lideri Londono ile cuma günü görüşmek istediğini açıkladı

Kolombiya Devlet Başkanı Santos ve FARC lideri görüşebilir

BOGOTA (AA) - Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, silah bıraktıktan sonra siyasi partiye dönüşen Toplumun Alternatif Devrimci Gücü (FARC) Başkanı ve eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) lideri Rodrigo Londono ile görüşmek istediğini açıkladı.

Santos, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, FARC'ın "Timochenko" ismiyle de bilinen Başkanı Londono'nun görüşme talebinde bulunduğunu hatırlattı ve kendisiyle cuma günü için görüşme teklifinde bulunacağını kaydetti.

Londono, 17 Ekim'de "Devletin verdiği sözleri tutmaması" ve Anayasa Mahkemesinin Özel Barış Hukukunda (JEP) bazı değişikliklere gittiği gerekçesiyle Santos ile görüşmek istediğini belirten açık mektup yazmıştı.

Ardından Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda'ya yönelik bir mektup daha kaleme alan Londono, Kolombiya Anayasa Mahkemesinin yaptığı değişikliklerin anlaşmaya aykırı olduğunu ve bunun birçok soruna yol açacağını ifade etmek için görüşmek istediklerini belirtmişti.

Kolombiya Anayasa Mahkemesi, JEP'te görev alacak hakimlerin daha önce barış anlaşmasının herhangi bir safhasında bulunmamış olması gerektiği yönünde değişiklik yapmıştı.

Mahkeme bu değişikliği, hakimlerin tarafsız olması gerektiği için yapmıştı. Ülkedeki tartışmalarda ise barış anlaşmasının inşasında görev alan kişilerin JEP'te bulunamayacağını belirten Anayasa Mahkemesi kararının, barış anlaşmasına karşı çıkan kişilerin JEP'e girmesine olanak sağlayabileceğine dikkat çekilmişti.

JEP'in görüşüldüğü ve kabul edildiği Senato'da ise Londono ve diğer FARC mensuplarının yargılanması gereken JEP'te, eski askerler ve görevliler yargılanma zorunluluğu dışında bırakılmıştı. Bunun yanında JEP'in ceza vereceği kişilerin siyaset yapma imkanı da kaldırılmıştı.


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FARC Lideri Rodrigo LondonoKolombiyaKolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos
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