Kolombiya Devlet Başkanı Santos’tan Kongreye çağrı

BOGOTA (AA) - Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Kongreye Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) liderlerinin siyasete sorunsuz girebilmeleri için gereken Özel Barış Hukuku’nu (JEP) kabul etmeleri çağrısı yaptı.

Santos, Kongre üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, Anayasa Mahkemesinin, JEP’in Kongreden geçmesi için hükümete tanıdığı özel iznin süresinin 30 Kasım’da sona ereceğini hatırlattı.

Kolombiya kamuoyunda “Fast Track” olarak bilinen ve Temsilciler Meclisinden geçmesinin ardından Senatoda tartışılmaya devam JEP’in kabulü için sadece 2 hafta kaldığına dikkati çeken Santos, "Kolombiya'daki barış anlaşması gereği FARC liderlerinin siyasete sorunsuz girebilmesine imkan sağlayacak JEP'in geçmesi için Kolombiya Kongresine çağrıda bulunmak istiyorum." dedi

Tüm dünyanın Kolombiya devletinin verdiği sözü tutmasını beklediğini vurgulayan Santos, "Çatışmanın kurbanları ve tüm ülke bu işi bekliyor." diye konuştu ve Kongre üyelerinin sorumluluklarına uygun hareket edip JEP’i onaylamalarını istedi.

Santos, FARC lideri Rodrigo Londono’nun devlet başkanlığına adaylığını koymasının Kolombiyalılarda oluşturduğu huzursuzluğa ilişkin şunları söyledi:

“Dün korkunç suçlar işleyen FARC liderlerinin bugün aday olmasının birçok Kolombiyalının hoşuna gitmediğini biliyorum. Bu durum benim de hoşuma gitmiyor. Bu yüzden bütün hayatım boyunca bu örgütle savaştım ve onlara benden daha büyük darbeler indiren olmadı. Eğer imkanım olsaydı şimdi de meydanlarda onlarla siyasi mücadele yürütürdüm. Demokrasinin gücü de zaten budur.”

Nobel Barış Ödüllü Devlet Başkanı Santos, barış anlaşmasının hükümetin değil, tüm Kolombiyalıların başarısı olduğuna dikkati çekerek, “Barışı korumak ve inşa etmek çocuklarımıza bırakabileceğimiz en iyi mirastır.” dedi.

Santos ve FARC lideri Rodrigo Londono arasında başkent Bogota'daki tarihi Colon Tiyatrosu'nda imzalanan barış anlaşması çerçevesinde silah bırakma aşamasına, bütün militanlar toplanma alanlarına vardıktan sonra 1 Mart'ta geçilmişti. FARC, 17 Mart'ta 140 silahını Birleşmiş Milletler (BM) Ateşkesi İzleme ve Doğrulama Mekanizmasına teslim ederek 50 yılı aşan çatışma geçmişinde ilk kez silah bırakmıştı.

Mayıs ayında sona ermesi gereken silah bırakma süreci, tarafların aldığı ortak kararla 20 Haziran'a kadar uzatılmıştı. BM'nin 2 Haziran'da FARC'ın silahlarını toplamaya hazır olduğunu açıklamasının ardından hızlanan süreçte kuruluş, 18 Haziran'da silahların yüzde 60'ını teslim aldığını duyurmuştu. Mesetas kentindeki La Guajira toplanma alanında yapılan ve FARC'ın son silahlarının da teslim alındığı 27 Haziran'dan sonra örgütün kırsaldaki mühimmat depoları güvenlik güçleri nezaretinde BM gözlemcileri tarafından imha edilmeye başlanmıştı.

BM, 10 Temmuz'da bu ülkede eylül ayının sonunda görevine başlayacak ve sivil çalışanlardan oluşacak yeni bir misyon oluşturma kararı almıştı.

Af tartışmaları ve örgüt üyelerine düzenlenen suikastların bir süre geciktirdiği sürecin sonunda, Guajira yönetim bölgesine bağlı Fonseca kenti kırsalındaki Pondores toplanma alanında yapılan ve Santos'un katıldığı törenle örgütün silahlarının yüklü olduğu son konteyner de kamptan çıkarılmıştı.

Bu arada FARC, 27 Ağustos'ta siyasi parti olma yolundaki ilk adımını atarak başkent Bogota'da kuruluş kongresi düzenlemişti. Örgüt, FARC kısaltmasını kullanmaya devam edebilmek için İspanyolca "Fuerza Alternativa Revolucionaria del Comun" (Toplumun Alternatif Demokratik Gücü) ismini almıştı. Yeni siyasi parti FARC, ülkede gelecek yıl yapılacak seçimler için liderleri Londono'nun devlet başkanı adayı olduğunu açıklamıştı.