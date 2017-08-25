Kolombiya devletinden FARC'ın siyasi partisine mali destek

BOGOTA (AA) - Kolombiya devletinin, silah bırakarak meşru hayata geçen ve siyasi parti kurmaya hazırlanan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'ni (FARC) 2026 yılına kadar mali olarak destekleyeceği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Maliye Bakan Yardımcısı Andres Escobar Arango, Anayasa Mahkemesinde, FARC'ın siyasi hayata katılım sürecinde harcanacak rakamlara ilişkin bilgi verdi.

Örgütün yeni kuracağı siyasi partinin yanı sıra Kongre ve Temsilciler Meclisinde elde edeceği beşer üyeliğin de 2026'ya kadar ekonomik olarak destekleneceğini duyuran Arango, 80 milyon ABD dolarını bulacak bu desteğin, ABD'den alınacak iki savaş helikopterinin maliyetine eşit olduğu yönünde karşılaştırma yaptı.

Arango, örgütün siyasi hayata katılım sürecinde kurulacak politik düşünce kuruluşunun da mali destekten pay alacağını ve gelecek sene toplam miktarın 13 milyon dolarının harcanmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Kolombiya'da hükümetle yaptığı barış anlaşmasıyla silahlarının tamamını teslim eden FARC, siyasi hayata geçeceği partinin kuruluş kongresini 27 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde gerçekleştirecek.

Örgütün "Timochenko" ismiyle bilinen lideri Rodrigo Londono da bir süredir tedavi gördüğü Küba'dan, kongre çalışmaları için Kolombiya'ya dönmüştü.

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren iç savaş, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.