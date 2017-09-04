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Kolombiya hükümeti ve ELN ateşkes imzaladı

- Anlaşma kapsamında örgüt, altyapılara yönelik saldırılar ile çocuk kaçırma ve örgüte üye kazandırmayı askıya aldı - Kolombiya hükümeti, örgütün, son dönemde saldırıya uğrayan sosyal liderlerini koruma altına alma ve mensuplarına insani yardım yapma konusunda mutabakata vardı - Anlaşma, 1 Ekim'de yürürlüğe girecek - Tarafların anlaşması durumunda ateşkes yenilenebilecek - ELN, Kolombiya hükümetinin anlaşmaya vardığı son isyancı grup olma özelliği taşıyor

Kolombiya hükümeti ve ELN ateşkes imzaladı

BOGOTA (AA) - Kolombiya hükümeti ile Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) arasında ateşkes imzalandı.

Kolombiya hükümeti ile ELN, şubat ayından bu yana barış görüşmelerini yürüttükleri Ekvador'un başkenti Quito'da ateşkes imzaladı.

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, televizyonda yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, ateşkesin Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'in ülkesini ziyareti öncesinde imzalandığına işaret ederek, "Papa, tarihimizdeki eşsiz bir zamanda buraya geliyor. Tuhaf çatışmaların olduğu sayfayı kapatıp geleceğe umutla bakıyoruz." dedi.

Önceliklerinin vatandaşlarını korumak olduğunu kaydeden Santos, "Bu nedenle ateşkes süresince petrol boru hatlarına saldırılar, kaçırmalar ve sivillere yönelik diğer saldırılar sona erecek." diye konuştu.

Hükümetin, örgüt ile yaptığı görüşmelerdeki Başmüzakerecisi Juan Camilo Restrepo da "Ayrıca bu anlaşma mutlak bir barışın gelişmesine yönelik ilk adımı teşkil ediyor." dedi.

- Ateşkesin kapsamı

Ateşkes kapsamında, ELN, altyapılara yönelik saldırıları, çocuk kaçırmayı ve örgüte üye kazandırılmasını askıya almayı kabul etti.

Kolombiya hükümeti de örgütün, son dönemde saldırıya uğrayan sosyal liderlerini koruma altına alma, ELN mensuplarına insani yardım yapma ve bir takım önlemler alma konusunda mutabakata vardı.

Ateşkes anlaşması, 1 Ekim'de yürürlüğe girecek, 12 Ocak 2018'e kadar yürürlükte kalacak. Tarafların anlaşması durumunda ateşkes yenilenebilecek.

Anlaşma, bağımsız gözlemciler, Birleşmiş Milletler (BM) ve Katolik Kilisesi tarafından tasdik edilecek.

ELN, Kolombiya hükümetinin anlaşmaya vardığı son isyancı grup olma özelliğini taşıyor. Kolombiya hükümeti ve örgüt, 24 Temmuz'da Ekvador'un başkenti Quito'da üçüncü tur görüşmelere başlamıştı.

Taraflarında 7 Şubat-6 Nisan ve 16 Mayıs-30 Haziran tarihleri arasında yaptıkları ilk iki görüşmeden, birlikte belirleyecekleri pilot bölgede mayın temizliği yapma kararı çıkmış, ateşkes sağlanması yönünde bir mutabakat sağlanamamıştı.

Kolombiya ve yaklaşık bin 500 militana sahip ELN arasındaki görüşmeler Ekvador, Şili, Küba, Venezuela, Norveç ile Brezilya'nın gözlemciliği ve garantörlüğünde yürütülüyor.

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da, yarım yüzyıldan fazla süren çatışmalar, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.


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Ateşkes AnlaşmasıELNKolombiya
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