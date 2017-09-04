Kolombiya hükümeti ve ELN ateşkes imzalayacak

BOGOTA (AA) - Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, barış süreci yürüttükleri Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile bugün karşılıklı ateşkes imzalayacaklarını duyurdu.

Santos, ateşkesin, şubat ayından bu yana hükümeti ile ELN arasındaki barış görüşmelerinin devam ettiği Ekvador'un başkenti Quito'da imzalanacağını açıkladı.

Ateşkesin 1 Ekim'de yürürlüğe gireceğini belirten Santos, anlaşmanın zaman içerisinde gözden geçirilerek yenilenebileceğini kaydetti.

Santos, ateşkesin Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'in Kolombiya ziyaretinden önce yapılacağını da vurguladı.

Kolombiya hükümeti ve ELN, 24 Temmuz'da Ekvador'un başkenti Quito'da üçüncü tur görüşmelere başlamıştı.

Tarafların 7 Şubat-6 Nisan ve 16 Mayıs-30 Haziran tarihlerinde yaptıkları ilk iki görüşmeden, birlikte belirleyecekleri pilot bölgede mayın temizliği yapma kararı çıkmış, ateşkes sağlanması yönünde mutabakat sağlanamamıştı.

Kolombiya ve yaklaşık bin 500 militana sahip ELN arasındaki görüşmeler Ekvador, Şili, Küba, Venezuela, Norveç ile Brezilya'nın gözlemciliği ve garantörlüğünde yürütülüyor. Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren çatışmalar, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.