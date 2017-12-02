Kolombiya, ihlal tespiti için Venezuela sınırına heyet gönderecek

BOGOTA (AA) - Kolombiya Dışişleri Bakanlığı, Venezuelalı askerlerin yeniden sınır ihlali yaptığı iddiasını araştırmak üzere Arauquita kentine teknik heyet gönderecek.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Arauca yönetim bölgesine bağlı Arauquita kenti kırsalında 40 kadar Venezuelalı askerin Kolombiya topraklarına girdiği iddiasının, bölgeye gönderilecek heyet tarafından araştırılacağı duyuruldu.



Açıklamada, Venezuela askerlerinin Kolombiya’ya girdiği yönündeki ihbarlar üzerine bölgede incelemelerde bulunan Kolombiya güvenlik güçlerinin bu yönde bir bulguya rastlamadığı hatırlatıldı.



Yerel basındaki haberlerde, bölgedeki köy halkının, yaklaşık 40 Venezuela askerinin botlarla sınırı geçerek Kolombiya topraklarına girdiği yönündeki ifadelerine yer verilmişti.



- Venezuelalılar 2 Hafta önce de ihlal etti



Kolombiya Dışişleri Bakanlığı 2 hafta önce de Tibu kenti kırsalında bazı Venezuelalı askerlerin helikopterle sınırı geçtiğini açıklamıştı.



Sınır ihlalini protesto eden Kolombiya, iki ülke dışişleri yetkililerinin, mevcut durumu görüşmek ve tekrarını önlemek amacıyla bir araya geleceklerini duyurmuştu.



- Mart ayında da ihlal yaşanmıştı



Kolombiya ve Venezuela arasında mart ayında yine Venezuelalı askerlerin sınır ihlali yaparak Kolombiya'nın Arauca yönetim bölgesine geçip kamp kurması nedeniyle gerginlik yaşanmıştı.

Kolombiya sorunun çözümü için bölgeye asker ve sınır uzmanlarından oluşan heyet göndermiş, daha sonra Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, askerlerin ülkesinin topraklarından çekildiğini açıklamıştı.

İki ülkenin 2 bin 200 kilometreyi bulan sınırı, kuzeydeki Venezuela Körfezi ve Guajira Yarımadası'ndan başlayıp güneydeki Amazon bölgesine kadar devam ediyor.