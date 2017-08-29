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Kolombiya Papa'nın ziyaretine hazırlanıyor

BOGOTA (AA) - Kolombiya, Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'nun 6 Eylül'de yapacağı ziyaret için hazırlıklarını sürdürüyor.Papa'nın başkent Bogota'nın yanı sıra Villavicencio, Medellin ile Cartagena...

Kolombiya Papa'nın ziyaretine hazırlanıyor

BOGOTA (AA) - Kolombiya, Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'nun 6 Eylül'de yapacağı ziyaret için hazırlıklarını sürdürüyor.

Papa'nın başkent Bogota'nın yanı sıra Villavicencio, Medellin ile Cartagena kentlerini kapsayacak turu için özel olarak üretilen araç "Papamovil", Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da düzenlenen törenle basın mensuplarına tanıtıldı.

Çok sayıda üst düzel yetkilinin katıldığı törende Papamovil'in anahtarları, Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'a teslim edildi.

Santos, Papa'ya eşlik edecek uçuş ekibinin de tanıtıldığı törende yaptığı konuşmada ülkesinin, "barış elçisi" olarak nitelediği Papa Franciscus'un ziyaretine hazır olduğunu belirtti.

Kolombiya havayolu şirketi Avianca, Papa için Boeing 787 tipi uçak tahsis etti. Ziyaret sırasında Papa'ya 7 pilot, 26 kişilik kabin ekibi ve 38 görevli eşlik edecek.

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