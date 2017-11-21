Kolombiya Venezuela sınırında 2 tekne battı: 10 kayıp

BOGOTA (AA) - Kolombiya-Venezuela sınırındaki Orinoco Nehri'nde batan 2 ayrı teknede bulunan 10 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Kolombiya Donanması'nın yaptığı yazılı açıklamaya göre, Venezuela sınırındaki Vichada yönetim bölgesine bağlı Puerto Carreno kenti yakınlarında meydana gelen ve 2 ayrı teknenin battığı kazada kaybolan 10 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Donanmanın yaptığı açıklamada, Orinoco Nehri'nden kaç kişinin kurtarıldığına dair bir bilgi paylaşılmazken, yerel basında kazadan 8 kişinin kurtulduğu ve teknelerde Venezuela yerlilerinin bulunduğu belirtildi.

Kolombiya Donanması ve güvenlik güçlerinin de desteği ile devam eden arama kurtarma çalışmalarına katılan sivil savunma görevlisi Jorge Diaz ise yerel radyoya verdiği mülakatta teknelerin, yağmurdan dolayı yükselen nehirde kayaları göremeyip çarpmasıyla batmış olabileceğini ifade etti.