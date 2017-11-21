Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ODTÜ TEKNOKENT Ercan Uysal hakkı eren Cihat Faruk Sevindik Ömer Lütfi Mete
20 milyar lira bütçesi var
20 milyar lira bütçesi var
Güvenli interneti seçtiler
Güvenli interneti seçtiler
2 bin bekçi alınacak
2 bin bekçi alınacak
180 milyon liralık yatırım
180 milyon liralık yatırım
Katar'la e-ticaret başlıyor
Katar'la e-ticaret başlıyor

Kolombiya Venezuela sınırında 2 tekne battı: 10 kayıp

- Kolombiya Donanması, Venezuela sınırındaki Puerto Carreno kenti yakınlarındaki Orinoco Nehri'nde batan iki ayrı gemide bulunan 10 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı

Kolombiya Venezuela sınırında 2 tekne battı: 10 kayıp

BOGOTA (AA) - Kolombiya-Venezuela sınırındaki Orinoco Nehri'nde batan 2 ayrı teknede bulunan 10 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Kolombiya Donanması'nın yaptığı yazılı açıklamaya göre, Venezuela sınırındaki Vichada yönetim bölgesine bağlı Puerto Carreno kenti yakınlarında meydana gelen ve 2 ayrı teknenin battığı kazada kaybolan 10 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Donanmanın yaptığı açıklamada, Orinoco Nehri'nden kaç kişinin kurtarıldığına dair bir bilgi paylaşılmazken, yerel basında kazadan 8 kişinin kurtulduğu ve teknelerde Venezuela yerlilerinin bulunduğu belirtildi.

Kolombiya Donanması ve güvenlik güçlerinin de desteği ile devam eden arama kurtarma çalışmalarına katılan sivil savunma görevlisi Jorge Diaz ise yerel radyoya verdiği mülakatta teknelerin, yağmurdan dolayı yükselen nehirde kayaları göremeyip çarpmasıyla batmış olabileceğini ifade etti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
KolombiyaTekne KazasıVenezuela
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5