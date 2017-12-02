Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi hakkı eren Uğur Yılmaz Halit Yıldız yardım kampanyası
Çiftçilere zor gün desteği
Çiftçilere zor gün desteği
259 şubesini kapatacak
259 şubesini kapatacak
Ziyaretçi akını oldu
Ziyaretçi akını oldu
İhracatta Kasım iyi geçti
İhracatta Kasım iyi geçti
Çözümü Ankara'ya taşıdı
Çözümü Başkent'e taşıdı

Kolombiya-Venezuela sınırındaki tekne kazası

- Venezuelalı bir kız çocuğunun cesedine ulaşılmasıyla Orinoco Nehri'ndeki kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi

Kolombiya-Venezuela sınırındaki tekne kazası

BOGOTA (AA) - Kolombiya-Venezuela sınırında Orinoco Nehri'nde 21 Kasım'da meydana gelen tekne kazasında kaybolan 10 kişiden 7'sinin cesetlerine ulaşıldı.

Vichada yönetim bölgesine bağlı Puerto Carreno kenti yakınındaki nehirde iki teknenin batmasının ardından Kolombiya donanmasının başlattığı arama çalışmaları devam ediyor.

Yerel basındaki haberlere göre donanma, Venezuela vatandaşı bir kız çocuğunun cesedine daha ulaştı.

Ayrıca kazanın teknelerin battığı noktanın karşısında, hayatını kaybedenler için anma töreni yapıldı.

Yağmurun, su seviyesini yükselttiği nehirdeki kayalara çarparak battığı değerlendirilen teknelerde 18 Venezuela yerlisi bulunuyordu. Kazanın hemen ardından 8 kişi kurtarılmıştı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
KolombiyaOrinoco NehriVenezuela
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5