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Kolombiya'da 21'inci Bogota Yaz Festivali

BOGOTA (AA) – Kolombiyalılar, başkent Bogota’da, 13 Ağustos’a kadar konser ve farklı sosyal etkinliklere sahne olacak 21’inci Yaz Festivali ile eğlenecek.Dans gösterileri, uçurtma şenlikleri, çeşitli spor aktiviteleri, konser gibi birçok...

Kolombiya'da 21'inci Bogota Yaz Festivali

BOGOTA (AA) – Kolombiyalılar, başkent Bogota’da, 13 Ağustos’a kadar konser ve farklı sosyal etkinliklere sahne olacak 21’inci Yaz Festivali ile eğlenecek.

Dans gösterileri, uçurtma şenlikleri, çeşitli spor aktiviteleri, konser gibi birçok organizasyonu barındıran ve 9 gün sürecek festivalin büyük bölümüne şehirdeki en büyük yeşil alanlardan Simon Bolivar Parkı ev sahipliği yapacak.

Kentin birçok yolunun trafiğe kapatılarak, yayalara, bisiklet ve paten kullananıcılarına açıldığı “Ciclovia” etkinliği, festival dolayısıyla özel olarak bazı geceler yapılacak.

- İlk gün

Bu yıl 21’incisi düzenlenen festivalin ilk gününde yine Simon Bolivar Parkında verilen bir dizi konser daha çok gençlerin ilgisini çekerken, çocuklar yapay kumsalda biraz güneşin daha çok da bulutların tadını çıkardı.

Parkın çimlerinde piknik havasında gününü sakince geçiren ve zaman zaman uçurtmalarını havalandırmaya çalışan çocuklarına yardım eden ailelerin aksine bazı Kolombiyalılar, yapay göldeki sürat teknesinin arkasında su kayağı yapmayı tercih etti.

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21'inci Bogota Yaz FestivaliBogotaKolombiya
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