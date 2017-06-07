Kolombiya’da barış sürecinde ihlaller

BOGOTA (AA) - Kolombiya’da hükümet ve Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) arasında yapılan barış anlaşmasının ardından yıl başından bu yana 6 ihlalin yaşandığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Kolombiya Misyonu, yayımladığı raporda, yıl başından bu yana FARC ve Kolombiya güvenlik güçleri arasında 3’ü ağır 6 ihlal olayı ve 4 anlaşmazlık yaşandığını belirtti.

- 3 "ağır ihlal"

Anlaşmanın tüm safhalarını denetleyen BM Ateşkesi İzleme ve Doğrulama Mekanizması (MM&V) verilerine dayanarak hazırlanan raporda, 10 Mayıs’ta Antioquia yönetim bölgesi kırsalındaki toplanma alanlarından Vidri’de bir FARC militanının, 3 ve 9 yaşlarındaki çocuklara cinsel tacizde bulunmaya çalışması ağır ihlaller arasında gösterildi.

İkinci ağır ihlal, 31 Mayıs'ta bir askeri devriyenin Guaviare yönetim bölgesindeki Colina toplanma alanına girmesiyle yaşandı. Bölgedeki bir FARC militanını takip eden devriyenin örgütün kampına girmesi üzerine çıkan olaylarda Kolombiya ordusundan bir subay bacağından vurularak yaralanmıştı. Olay sonrası açıklama yapan Savunma Bakanı Luis Carlos Villegas, askerlerin FARC kampına yanlışlıkla girdiğini ifade etmişti.

FARC lideri Rodrigo Londono’nun 2 Haziran’da Norte de Santander yönetim bölgesine bağlı Tibu kenti kırsalındaki Cano Indio toplanma alanını ziyareti sırasında bir askeri helikopterin bölgede uçuş yapması da raporda üçüncü ağır ihlal olarak kaydedildi.

Raporda taraflara benzeri olayların önüne geçmeleri yönünde tavsiyelerde bulunuldu.

Kolombiya hükümeti ile FARC arasında imzalanan barış anlaşması çerçevesinde silah bırakma aşamasına, militanların ülkede oluşturulan 26 bölgede toplanmasının ardından 1 Mart'ta geçilmişti. FARC, 17 Mart'ta 140 silahını BM Ateşkesi İzleme ve Doğrulama Mekanizmasına (MM&V) teslim ederek 50 yılı aşan çatışma geçmişinin ardından ilk kez silah bırakmıştı. MM&V gözlemcilerinin silahları sınıflandırma ve kayıt altına alma çalışmaları sürüyor. Mayıs ayı sonunda sona ermiş olması gereken silah bırakma süreci, tarafların aldığı ortak kararla 20 Haziran'a kadar uzatılmıştı.

Hükümet ile FARC arasında 2 Ekim 2016'da imzalanan ilk barış anlaşması halk oylamasına götürülmüş, yaklaşık 13 milyon Kolombiyalının sandık başına gittiği referandumda yüzde 50,24 "hayır" oyu çıkmıştı.

Küba'nın başkenti Havana'da yeniden masaya oturan tarafların uzun görüşmelerinin ardından 12 Kasım 2016'da varılan yeni barış anlaşması, 24 Kasım 2016'da Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ile FARC lideri Rodrigo Londono tarafından imzalanmıştı.

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren iç savaş, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.