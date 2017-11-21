Kolombiya'da çevrecilerden BAE'nin altın çıkarma planına tepki

BOGOTA (AA) - Kolombiya'ya 45 milyon dolarlık destek vereceği açıklanan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) bu ülkedeki yüksek rakımlı su kaynaklarının ve benzersiz eko-çeşitliliğin bulunduğu alanlardan Santurban Paramosu'nda altın çıkarmak istemesi çevreci örgütler tarafından tepkiyle karşılandı.

Yerel basındaki haberlere göre, "Ulusal Çevre Hareketi" adıyla ülke genelinde birleşen 70 çevreci örgütün temsilcileri, 17-19 Kasım tarihlerinde Tolima yönetim bölgesinin başkenti Ibague'de bir araya geldi.

"Tolima'daki Doğal Hayatı Koruma Komitesi" temsilcisi Renzo Garcia toplantıda, vatandaşların petrol ya da altın çıkarılmasına onay verip vermediğinin belirlenmesi için halk oylaması yapılması, BAE'nin altın çıkarmak istediği Santurban Paramosu'nun savunulması gibi konuların gündeme geldiğini açıkladı.

Garcia, ülkedeki seçim sisteminin uygulayıcılarından "Registraduria"ya çağrıda bulunarak, "Kolombiya demokrasisinin en canlı ifade örneği olan plebisitin (halk oylaması) acilen finanse edilmesini talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ayrıca haberlerde, çevrecilerin toplantıda kongre üyelerinin çevreyi koruyan kararlar almaya davet edilmesi için birkaç ay içinde Kolombiya Kongresi önünde toplanma kararı aldığı belirtildi.

- Paramoların özellikleri ve çevreciler için Tolima'nın önemi

Ağaçlara rastlanmayan ve bitki örtüsünün su ürettiği Paramolar, 2 bin 700 metreyi aşan yüksekliklerde bulunuyor. Dünyada belirli bölgelerde bulunan Paramoların birçoğu Kolombiya sınırları içinde yer alıyor.

BAE'nin 1 milyar dolarlık yatırımla altın çıkarmak istediği Santurban ise ülkenin en önemli Paramoları arasında gösteriliyor ve Santander yönetim bölgesinde yaşayan 2,5 milyondan daha fazla insana içme suyu sağlıyor.

Tolima yönetim bölgesine bağlı Cajamarca'da 161 su kaynağının bulunduğu La Colosa bölgesinde gerçekleştirilecek maden projeleri bölge halkı tarafından tepkiyle karşılanmış ve geçen mart ayında yapılan halk oylamasında projeler karşısında ezici bir çoğunlukla "hayır" oyu çıkmıştı.

- BAE'nin Kolombiya'ya 45 milyon dolarlık yardımı

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, 11-12 Kasım tarihlerinde beraberindeki birçok bakanla BAE'yi ziyaret etmişti.

BAE'nin, ülkesine, çatışma sonrası dönem ve Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile yapılan barış anlaşmasının uygulanmasında kullanılacak 45 milyon dolarlık destek vereceğini duyuran Santos, ayrıca bu yıl yaşanan sel felaketinde 350'den fazla kişinin hayatını kaybettiği Mocoa kentine yapılacak 7 milyon dolarlık yardımdan dolayı da BAE yönetimine teşekkür etmişti.